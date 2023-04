La falta de dólares cada vez afecta más a las pymes

Para hablar de la coyuntura económica fueron invitados Guido Lorenzo, director de la consultora LCG y Natalia Motyl, licenciada en Economía.



Motyl planteó que ante la realidad de un Banco Central "totalmente quebrado", con reservas de rápida disponibilidad con un rojo de u$s 3500 millones, "no se puede hacer frente a una corrida contra el peso". "Tanto por la estabilización de los precios de las commodities a partir de julio del año pasado y por la sequía y la menor entrada de dólares, hace que aquellas empresas que necesiten insumos para importar no los tengan."

Lorenzo señaló que son pesimistas respecto de la actividad. "Me parece que puede llegar a caer 3,5% a 4%. El efecto de la sequía impacta directamente con la menor disponibilidad de dólares por la falta de activos por parte del Banco Central. Nos preocupa el proceso inflacionario, porque al mismo tiempo lo que está haciendo es disminuir los salarios reales".