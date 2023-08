Con un plan de aperturas de u$s 3,6 millones, Café Martínez apuesta a un nuevo concepto: los cafennials

Café Martínez, la reconocida marca que cumple 90 años, sigue presentando propuestas para mantenerse vigente y ahora apunta a nuevo concepto que apunta a los más jóvenes.

Con un plan de apertura de entre 25 y 30 locales por año, lo que significa una inversión estimada de unos u$s 3,6 millones, la cadena acuñó el término Cafennials para explicar el proceso que une el café con la tecnología. "Estos jóvenes son los que viajan y trabajan desde cualquier lugar, y buscan un lugar ameno, cómodo y con excelente conexión para sentarse", explicó uno de los dueños de Café Martínez, Marcelo Salas Martínez, nieto del fundador de la marca.

Para ello, la empresa firmó un acuerdo con Telecom para que les provea de Wifi 6, "el más rápido del país y seguro", aseguró el empresario. A la vez, están expandiendo en sus sucursales la omnicanalidad que permite a quienes entrar a los locales escanear un QR que los reconoce como clientes y le suma puntos para descuentos. "La primera cafetería que cuenta con este sistema es la del Hospital Italiano, que es la que más factura, pero lo estamos llevando a toda nuestra red", detalló Salas.

Con este objetivo la firma -contó el empresario- este año invirtió u$s 1 millón en tecnología.

"Estamos viviendo la cuarta ola del café: la primera fue la industria, luego vino la premium a la que siguió el café de especialidad. Y ahora llegan los cafennials, los jóvenes, de espíritu, que unen un buen café con tecnología", explicó el concepto el dueño de la cadena durante la celebración del aniversario que se realizó en el primer local que tuvo la marca en donde fuera la casa de sus abuelos. "Hemos reacondicionado este local y le pusimos Casa Martínez, como se llamó cuando mi abuelo y abuela lo abrieron hace 90 años. Ella se dedicaba al negocio minorista, mientras él ponía foco en la venta por mayor", contó Claudia Salas, hermana de Marcelo.

Leandro Canabe, gerente general de Café Martínez y los tres hermanos Salas Martínez durante el festejo

La propuesta se complementa con el sistema de membresía que lanzó la cadena. El Club Martínez ya superó el millón de miembros "en su mayoría mujeres de entre 25 y 45 años".

El plan de expansión de Café Martínez

La cadena hoy tiene 214 sucursales, de las cuales 16 son propias y el resto franquicias, y planea llegar a fin de año con 230 .

Con presencia en Paraguay, Uruguay y Bolivia, ya están en tratativas para entrar en Chile . "Primero vamos a exportar productos para luego llegar con sucursales", adelantó Salas Martínez.

En Paraguay, donde tiene 9 locales y esperan abrir tres más, acaban de firma contrato con estaciones de servicio para poner puntos de venta. En Uruguay hoy tienen dos locales y el plan de expansión busca imitar el éxito que tuvieron en el país del norte: "llegar a las 10, 15 sucursales en un año o dos".

Este año llegaron también a provincias donde no estaban como La Pampa y Jujuy. "Aún nos quedan varias zonas por cubrir", aseguró Leandro Canabe, gerente general de la cadena, quien agregó que para el año que viene el plan es llegar al "interior del interior, ciudades secundarias como Junín o Azul ".

Los locales apuestan a unir café con tecnología

Canabe, quien está en el día a día de la operación de la cadena, explicó que los inversores apuestan por una marca reconocida. "Tenemos un franquiciante con 16 locales", contó y aseguró que el 26% de sus socios son mujeres".

Para poner un local de Martínez hoy se necesita una inversión de unos u$s 120.000 que son los que se requieren para el alquiler del local y la obra. A eso hay que sumarle u$s 2,8 millones de fee y 2 puntos de regalías mensuales. "El recupero de la inversión no varió en el último tiempo; está en el año y medio, dos", sumó Salas.

En cuanto al negocio de venta de productos en otros puntos de venta, además de en los propios locales, Canabe aseguró que están trabajando en ampliar su red más allá de los supermercados que es donde hoy tienen presencia.

¿Argentina productora de café?

Como sucedía en la época de su abuelo, Salas Martínez indicó que la mayor parte del café que se vende en la Argentina viene de Colombia o Brasil, además del café de especialidad que proviene de distintos países.

Sin embargo, el empresario contó que llegó a hacer una prueba piloto de producción local. "El norte argentino tiene las condiciones para producir café, más aún ahora con el cambio climático. Nosotros hicimos una prueba en Jujuy ", contó el empresario, quien aseguró que ahora no tienen problemas de importaciones.

Y agregó: "El proyecto se puede llevar a cabo pero para eso se necesita colaboración público-privada. Yo hablé con algunos gobernadores y presenté la idea en la Bolsa de Café".