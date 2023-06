Boom de venta de excursiones a turistas extranjeros y viajes de argentinos alienta a agencias

Por el boom de turistas extranjeros y argentinos de viaje en destinos nacionales, la empresa española Civitatis duplicó la venta de visitas guiadas y actividades en el país.

La operación local de la compañía que comercializa excursiones en español registró más del doble de usuarios en lo que va del año en comparación al mismo período de 2022, con una suba del 130%. Y apunta a seguir creciendo, con un aumento adicional del 80% en lo que resta de 2023.

"Aún queda una quincena de junio por delante. Pero, con los datos que tenemos a la fecha, alcanzamos un crecimiento exponencial en el primer semestre. Cada vez más clientes eligen nuestras actividades", aseguró Alberto Gutiérrez Pascual, CEO y fundador de la empresa, que nació en 2008 como un emprendimiento suyo.

En cuatro años, y con pandemia mediante, la Argentina se convirtió en el segundo mercado más importante de la región para la firma, detrás de México. En ese sentido, el dueño de Civitatis consideró estratégico al país, al que desembarcó en 2019, y adelantó que se encuentran "trabajando intensamente" para sumar más usuarios a la plataforma antes de fin de año.

"Es uno de nuestros países objetivo. Desde nuestro nacimiento, muchísimos argentinos reservaron actividades. El portafolio local fue creciendo año tras año hasta alcanzar las 800 opciones que tenemos actualmente y constantemente estamos agregando tours. Tenemos grandes esperanzas puestas en este mercado", destacó Gutiérrez Pascual.

Varios factores explican los números. Entre ellos, el mayor turismo interno, de la mano de argentinos que después de la pandemia se movilizan por destinos domésticos. Además, incide el turismo receptivo, con la mayor cantidad de extranjeros que vienen a la Argentina atraídos por la brecha cambiaria.

"El perfil del viajero en este mercado reúne todas las cualidades para sacar el máximo provecho. Apuntamos a fidelizar al público y que más gente nos conozca. Los planes en el corto y medio plazo contemplan más acciones de marketing directo al cliente y el refuerzo de las relaciones en el segmento business-to-business (b2b)", apuntó el empresario.



Para acelerar la expansión local, Civitatis tendrá próximamente un gerente regional basado en la Argentina para que dirija la estrategia nacional, un desarrollo de marca que ya impulsó en otros países de América latina como Colombia y México.

De la mano de Alberto Gutiérrez Pascual, Civitatis empezó como un sitio de guías de viajes gratuitas.

A nivel global, la compañía cuenta con más de 800.000 actividades que ofrece a sus 6 millones de afiliados en 3200 destinos de 150 países. "Este año, esperamos crecer en el mundo un 50% en el número de viajeros que eligen nuestras experiencias", adelantó el ejecutivo, que da trabajo a 250 personas.

En 2008, Gutiérrez Pascual comenzó a escribir guías de viajes gratuitas, para luego subirlas a Internet. Rápidamente, esas reseñas se convirtieron en unas de las más leídas en español hasta que la plataforma se transformó en una de las referentes de la industria.

"Lo que en principio era un hobby, en los últimos 15 años se volvió una de las plataformas más reconocidas de tours en español. Desde entonces, el objetivo es aumentar la oferta de productos. La expectativa es seguir ampliando nuestra propuesta", señaló Gutiérrez, que se muestra optimista por el futuro del sector.

Sobre el rápido crecimiento del negocio, el CEO expresó que "no se inventó nada, simplemente se mejoró lo que ya existía". "Visitas guiadas y excursiones existieron siempre, pero muchas veces eran un dolor de cabeza: difíciles de reservar, horarios incomprensibles, puntos de encuentro que no se respetaban, guías que decían hablar español y luego no era así, etcétera", enumeró sobre las complicaciones sobre las que su equipo trabajó para revertir.

"Ofrecemos una plataforma sencilla, simple, directa e intuitiva, con diversidad de precios disponibles y un catálogo cuidadosamente seleccionado que crece mes a mes. Queremos brindar las mejores actividades en cada destino", afirmó el fundador.