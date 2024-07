Trae al país un nuevo sistema que 'cambia el aire' y apuesta a mineras y laboratorios para crecer

Casiba, una empresa argentina dedicada a la producción y comercialización de sistemas de tratamiento y control del aire que se utilizan en laboratorios, hospitales, fábricas de alimentos, entre otras industrias, firmó un acuerdo de distribución exclusiva con Tica, una firma china que produce manejadoras de aire .

"Trabajamos con equipos que permiten la filtración del aire. Es decir, lo toman, lo filtran y lo devuelven en un laboratorio, quirófano, hospital. Se utiliza en aquellos lugares que necesitan de cierta calidad del aire para poder elaborar productos", contó Ignacio Novelli, CEO de Casiba.

A pesar de que la firma local producía y comercializaba este tipo de productos previo al acuerdo con Tica, el ejecutivo contó que los equipos de la marca china -tiene 13 plantas de producción y más de 8000 empleados en todo el mundo- cuentan con una tecnología y calidad innovadora.

"Son equipos que toman el aire del exterior y, de acuerdo a la calidad de aire que se necesita, pasa por diferentes etapas de filtrado y se logra la calidad requerida en el otro extremo del equipo", describió el ejecutivo. Además, expuso que esta alianza que permite la distribución exclusiva de Tica en la Argentina juega un papel crucial en su proyección financiera.

"Tenemos el objetivo de lograr que el 10% de nuestra facturación en un año corresponda a este tipo de equipos. Queremos vender entre u$s 1 millón u u$s 1,5 millones por año", comentó Novelli. En 2023, Casiba facturó u$s 10 millones, y, para 2024, espera duplicar ese número, según contó el ejecutivo.



El sistema de tratamiento de aire de Casiba se puede instalar en laboratorios y hospitales

Los sistemas de purificación de aire se usan, además, en aquellas industrias que contaminan el aire. Es decir que, se absorbe el aire contaminado, se purifica y se envía al exterior una vez 'limpio'.



A pesar de que las empresas productoras de alimentos son los principales clientes de Casiba, la Minera Exar, la farmacéutica Eriochem, el Hospital Italiano y la firma de baterías Moura son algunas de las marcas que utilizan sus productos en sus plantas. "Ofrecemos la forma más eficiente de lograr la calidad del aire que se pide en diferentes industrias por regulación del país", dijo Novelli.

Casiba tiene dos plantas de producción en la localidad bonaerense de Caseros. En una de ellas la firma produce los filtros que, luego, se aplican en los equipos metalúrgicos que se ensamblan en la otra fábrica de la firma.

Cómo se utilizan los sistemas de purificación y filtración de aire

Dado que, cada sistema se aplica específicamente sobre el problema que tiene una industria en particular, según detalló Novelli, no hay dos soluciones iguales.

En el caso de la Minera Exar, que opera y produce carbonato de litio en el Salar Caucharí-Oraloz, era necesario un sistema para evitar el ingreso de partículas corrosivas de polvo y sal en el interior de las salas eléctricas de control de todo el yacimiento.

Esos espacios, según comentó el ejecutivo, requieren presurización permanente con filtrado de aire de alta calidad, robusto y libre de mantenimiento, apto para operar en forma continua durante los 365 días del año. Para eso, se usaron unidades de filtrado de aire equipadas con un sistema aplicado a la regeneración y desempolvado de sus filtrantes primarios.

Cauchari-Olaroz es un proyecto construido con una inversión de casi u$s 1000 millones, operado por minera Exar, de la canadiense Lithium Americas Corp en joint venture con la china Gangfeng y Jamse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado). Es el proyecto más grande del país, cuya producción será mayor a la que tienen juntas, las dos minas que hoy están en actividad.