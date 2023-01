"El único blanqueo hoy es el de la construcción": desarrolladores en alerta por el nuevo proyecto

Ante los nuevos proyectos de blanqueo que impulsa el Ministro de Economía, Sergio Massa, los desarrolladores inmobiliarios aclaran que, hoy, e l único sinceramiento fiscal vigente es el de la construcción. Es que, perciben, la difusión de esas iniciativas por parte del Palacio de Hacienda está dispersando a los pocos inversores que, con el actual, las empresas de real estate lograron captar para sus propiedades.

"Desde la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), queremos salir a decir públicamente que, dado que ya está vigente el intercambio de información financiera con los Estados Unidos, y que aún no avanza el blanqueo amplio de Massa ni la reglamentación del blanqueo para usados, es el sinceramiento de la construcción vigente la única solución al día de hoy para los que necesiten regularizar su situación", explicó Damián Tabakman, presidente de la entidad.

En diciembre, Massa firmó un acuerdo para detectar cuentas sin declarar de argentinos en los Estados Unidos. Ahora, se puede acceder a los datos de forma automática. Una medida que le servirá a la AFIP para detectar dólares en el exterior y elevar la recaudación en un contexto de escasas divisas.

Ahora, con el intercambio ya vigente, Massa presentará el próximo lunes en el Congreso de la Nación un anteproyecto de blanqueo de capitales para 2023.

El blanqueo para la construcción reactiva el segmento premium del

El anteproyecto contempla el blanqueo amplio de bienes: dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera en el país y en el exterior; activos financieros (incluyendo cripto activos); e inmuebles en la Argentina y en el exterior, entre otros ítems.



"Este tipo de anuncios, aunque todavía no se hicieron efectivos, complican el escenario de cara al blanqueo de capitales para la construcción. Hay un público que, indudablemente, se va a volcar al nuevo sinceramiento por ser más genérico", explicó Alejandro Ginevra, presidente de GNV Group, desarrolladora que lleva adelante el proyecto Madero Harbour en Puerto Madero.

El blanqueo para la construcción: ¿éxito o fracaso?

Según el decreto de reglamentación 522/2022 publicado en el Boletín Oficial a fines de agosto, el blanqueo de capitales para la construcción tuvo unos 90 días para que los inversores paguen apenas un 5% del costo de la penalización. El primero de los plazos venció a mediados de noviembre.



Hoy, rige una tasa del 10% por tres meses, que vence a mediados de febrero. Luego, se mantiene una tasa del 20% hasta medio año posterior al último vencimiento.

"La primera alícuota tuvo, no solo muchas consultas, sino que un buen nivel de operaciones. Siempre en montos grandes en promedio de u$s 1 millón", dijo Ginevra. "Lo que vemos hoy es que lo que más se mueve con el blanqueo son los emprendimientos de lujo que apuntan a la clase alta, el resto no despega, no hay una mejoría para el mercado", agregó.



Si bien el sinceramiento no generó un boom de ventas, ayudó a dinamizar un sector que, por ahora, está muy estancado. El grupo cordobés Ecipsa, que desembarcó en Devoto con un mega emprendimiento, reconoció que el blanqueo "impulsó las ventas un 15% en un mes en promedio".



"Desde septiembre hasta la fecha, recibimos unas 100 consultas para acceder al programa con nuestros productos. Lo interesante es que, en su gran mayoría, conocían la metodología del blanqueo y el proyecto les parecía atractivo de antemano", agregó Germán Lorenzo, gerente comercial en MilAires, el country urbano de Devoto con el que la desarrolladora cordobesa debuta en Buenos Aires.

Blanqueo para usados

El Presupuesto 2023, que amplía el blanqueo vigente con destino a la construcción para la compra de los inmuebles usados, se aprobó a mediados de noviembre en el Senado.



El blanqueo para los inmuebles usados no tiene fecha de reglamentación. Desde el sector, esperan que eso suceda en marzo

Si bien la noticia fue celebrada dentro del sector inmobiliario, a pesar del pedido, tanto de Colegio de Corredores Inmobiliarios porteño (Cucicba) como de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), para su tratamiento urgente, la medida no se reglamentó.

"Esperamos que se reglamente el mes que viene o en marzo. Pero es un año político por las elecciones, por lo que existe mucha incertidumbre. No tenemos fecha aún", explicó Marta Liotto, presidente de Cucicba. "Hay que determinar el monto y el plazo. Pero debería reglamentarse de forma inmediata", agregó.