Los planes de Assist Card para crecer en locales físicos en la Argentina y el exterior

Con un crecimiento del 14% en la emisión de tarjetas aseguradoras para viajeros durante los primeros cinco meses de 2024, Assist Card busca expandirse en diferentes puntos de la Argentina y el exterior. Así, la compañía de seguros para turistas anunció una inversión de u$s 1,5 millones para abrir locales físicos en Córdoba, Rosario y Mendoza. A su vez, cerró alianzas con Latam Airlines y la Asociación de Futbol Argentino (AFA).

A su vez, con el objetivo de lograr el 5% del market share en dos años -hay 25 jugadores en el rubro-, abrirá, durante el segundo semestre de 2024, su propia oficina en España. Esto, según estimaciones de la compañía nacida en la Argentina en 1972, demandará un desembolso de, aproximadamente, u$s 5 millones.

"La estrategia de la compañía es tener siempre la cara visible. Todavía hay clientes que quieren y necesitan estar en contacto con la empresa. A su vez, queremos brindar la posibilidad de gestionar diferentes cuestiones de forma presencial, como pueden ser los reintegros, o cuestiones propias de los productos", aseguró Sebastián Bras Harriott, Country Manager de Assist Card Argentina.

La firma de asistencia al viajero aún apunta al crecimiento físico de la marca. Esto es porque, según sus propios datos, el 55% de sus ventas se realizan de manera presencial. El restante 45% se ejecuta a través de canales digitales y por medio de ventas telefónicas.

"Cuando armamos el presupuesto de la compañía el año pasado, no proyectamos crecimiento en la Argentina para 2024. No obstante, la emisión de tarjetas aumentó 14% respecto a los primeros cinco meses del año pasado, mientras que los ingresos subieron un 23% interanual. Mayo fue el mes récord de la historia de Assist Card en el país. Nunca habíamos vendido tanto", comentó Bras Harriott.



Assist Card se convirtió en sponsor oficial de la Selección Argentina

El ejecutivo develó que este crecimiento se explica, en parte, por el impulso al consumo que dio el Hot Sale -la última edición del evento de descuentos online facturó más de $ 346.000 millones-. La posibilidad de financiamiento (por la baja de tasas, la firma empezó a ofrecer 12 cuotas sin interés en lugar de 6, como lo hacía el año pasado) también fue una de las propulsoras del crecimiento de la firma que, desde 2011, es parte del grupo Starr Insurance.

Actualmente, la aseguradora ofrece planes que van desde u$s 60.000 hasta los u$s 3 millones de cobertura médica. Tal como reveló Bras Harriott, el 36% de las ventas de la compañía son los planes de entre u$s 1 millón y u$s 3 millones. El aumento del límite de estos paquetes incrementa, consecuentemente, el ticket promedio de venta de la firma. Esto, a su vez, explica la suba del 23% en la facturación de Assist Card durante los primeros cinco meses del año.

"Es una tendencia que surgió después de la pandemia. De hecho, aumentamos los límites de cobertura por pedido de los clientes. Antes del Covid nuestro plan más alto no llegaba a los u$s 1 millón. Ahora, el paquete de u$s 3 millones se lleva el 9% de las ventas de Assist Card", comentó el ejecutivo de la firma que está presente en 24 países pero que brinda sus servicios en más de 190 naciones.

El promedio de venta en la Argentina es de, aproximadamente, $ 140.000 por persona. Los valores de los planes, que significan entre el 2% y el 3% del presupuesto total del viaje, rondan entre los u$s 12 y los u$s 24 por día. Los precios dependen de la cantidad de prestaciones y el límite de cobertura médica en el exterior. Los valores, a su vez, se calculan al valor del dólar oficial ya que la empresa, al ser prestadora de servicios médicos, está exenta de impuestos como el PAIS o ganancias.

Bras Harriott develó que sus clientes son, principalmente, personas mayores de 50 años que viajan con familia a destinos del extranjero. Entre los países más elegidos se destacan los Estados Unidos, Europa y Asia. En 2023, Assist Card realizó 180.000 asistencias en el exterior, lo que permitió un crecimiento del 25% en la emisión de tarjetas de la compañía en la Argentina.

Los planes de Assist Card en la Argentina y España

La firma aseguradora abrirá cuatro oficinas durante el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025. Tres de ellas serán en el país (Rosario, Córdoba y Mendoza), mientras que la restante se emplazará en el continente europeo.

A su vez, en el mediano plazo, el ejecutivo develó que la compañía tiene la intención de desembarcar en el resto de los países de Europa. "Veremos cómo se da el mercado en España para tomar la decisión de invertir".

Respecto al crecimiento de la empresa en 2024, comentó: "Dependemos de que se avance con ciertas políticas económicas a nivel nacional. Vemos una oportunidad para el segundo semestre en el caso de que se unifique el tipo de cambio y la vuelta del financiamiento al turismo, lo que facilitará la compra de paquetes de asistencia al viajero".

Alianzas con Latam Airlines y la AFA

En la previa al comienzo de la Copa América, que se disputará en los Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio, Assist Card se alió con la aérea Latam y con la Asociación de Futbol Argentino (AFA).

De esta manera, la compañía ofrecerá asistencia al viajero a los pasajeros de Latam para vuelos nacionales e internacionales. Este plan alcanzará a los pasajeros de las filiales de Chile, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina y Uruguay.

En tanto, recientemente la empresa se convirtió en la asistencia al viajero oficial de la AFA. La firma cuenta con una central de asistencia propia en la ciudad de Miami, así como también prestadores para hacer frente a cualquier imprevisto médico durante los 25 días que dura la competencia. Así, podrá dar cobertura total en las 14 ciudades distribuidas en 10 estados de la Costa Este, Zona Central y Costa Oeste donde se desarrollará el evento deportivo.

El producto, llamado AC CUP 500, tendrá un monto máximo global de u$s 500.000, tanto para canal de venta directa como para agencias de viaje. Su precio por día ronda los u$s 15 y, con la compra del paquete, el cliente obtendrá la camiseta oficial de la Selección Argentina