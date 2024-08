Sueldos en dólares: los argentinos tienen la pretensión más baja de la región

La Argentina tiene el salario requerido promedio en dólares más bajo de la región, con u$s 717 (a cotización MEP) por mes, aunque a la vez son las remuneraciones que más crecieron este semestre y desde 2020, según el Informe Regional de la consultora de Recursos Humano Jobint del primer semestre.

Sin embargo, si se mide en dólar oficial, el sueldo es de u$s 975, ubicándose sólo por debajo de Chile, que tiene el salario pretendido promedio más alto con u$s 1155, y Panamá, con u$s 1020. El resto del ranking lo completan Perú, con u$s 840 y Ecuador, con u$s 832.

En ese contexto regional, Panamá y Ecuador son los países con mayor estabilidad salarial desde enero de 2021 hasta la fecha.

En contraste, Argentina ha experimentado una fuerte caída en los salarios durante el último tramo de 2023, y ha mostrado en el primer semestre de 2024 una recuperación de los salarios tanto en dólares oficiales como en MEP, siendo estos los que más crecieron en lo que va del año.

"Argentina, si bien en dólares MEP tiene el salario promedio más bajo de la región, se observa una recuperación de las remuneraciones tanto en dólares MEP como en dólares oficiales durante el primer semestre. Es una buena señal frente a la depreciación de los salarios que registró el Informe Regional en periodos anteriores", explicó Federico Barni, CEO de Jobint.

Los sueldos que más crecieron

En 2024, Argentina registró un notable aumento en el salario requerido, con un incremento del 42,90% en dólares MEP y del 38,31% en dólares oficiales.

En contraste, los demás países de la región muestran un ligero aumento en este período: Perú con un incremento del 2,56%; Panamá del 2,43%; Ecuador del 1,98%; y Chile del 1,75%.

Para entender el comportamiento de los salarios es necesario considerar el impacto de la inflación. Por ejemplo, la inflación acumulada del primer semestre en Argentina es 79,8%, en Ecuador es 5,2%, en Perú es 1,57%, en Chile es 2,4% y en Panamá es 0,6%.

En términos interanuales, Argentina, medido a dólar MEP, y Ecuador son los únicos países de la región que muestran un incremento en la variación acumulada, con un aumento del 16,43% y 3,25%, respectivamente.

Los demás países presentan cifras negativas: Perú con -0,70%; Panamá con -1,26%; Chile con -2,02%; y Argentina, medido en dólar oficial, con una notable caída del 13,43%, debido a la significativa devaluación de la moneda en el último año.

Los salarios en tres sectores claves

En Tecnología y Sistemas, las escalas arrancan de remuneraciones requeridas para puestos junior son de u$s 1101 por mes en Chile; u$s 838 en Panamá; u$s 600 en Ecuador; u$s 592 en Perú; y u$s 536 MEP en Argentina. Si se considera el dólar oficial, el salario requerido es de u$s 729 dólares.



En Producción, Abastecimiento y Logística, los salarios pretendidos para las posiciones junior son u$s 1027 por mes en Chile; u$s 786 en Panamá; u$s 581 en Perú; u$s 563 en Ecuador; y u$s 514 MEP por mes en Argentina. Si se considera el dólar oficial, el salario requerido es de u$s 699 por mes.

Finalmente, en Administración y Finanzas, los salarios pretendidos para las posiciones junior son u$s 974 por mes en Chile; u$s 768 en Panamá; u$s 542 en Perú; u$s 540 en Ecuador; y u$s 534 MEP por mes en Argentina. Si se considera el dólar oficial, el salario requerido es de u$s 725 por mes.

El mercado argentino, a la vez evidencia a junio de 2024, la brecha salarial de género del 4,91%, situándose solo por encima de Panamá, que tiene una brecha del 3,99%, y siendo una de las más bajas de la región.

En contraste, Chile presenta la mayor brecha salarial con un 18,27%, seguido por Perú con un 10,15% y Ecuador con un 9,64%.