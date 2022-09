Vuelven el tour de compras: para los uruguayos, Argentina no estaba tan barata desde la hiperinflación

Cada vez más uruguayos eligen la Argentina como destino de compras . Es que el tipo de cambio y la brecha entre el dólar oficial y el blue hacen que el país sea realmente barato para los turistas vecinos que visitan el país, una situación que no se daba desde la hiperinflación.

Según un informe elaborado por Equipos Consultores de Uruguay sobre el consumo, el turismo de compra se concentró, en un 30%, entre los segmentos más altos de la población uruguaya.

Y es que en el segundo trimestre de este año, hubo 423.453 viajes de uruguayos hacia la Argentina con un gasto medio de u$s 347 en una estadía promedio de 4,4 días. Alejandro Cavallo, el economista que presentó el estudio, indicó que hace más de 30 años que el tipo de cambio real bilateral entre Uruguay y Argentina no se ubicaba en los niveles actuales: "Argentina no está tan barata respecto a Uruguay desde la hiperinflación de 1989", sostuvo.

Según establece el informe, el 15% de los uruguayos que visitaron la Argentina, lo hicieron durante julio. Además, cerca del 20% fueron personas del interior del país y algo más del 10%, oriundos de Montevideo. "El segundo trimestre de 2022 registró la mayor cantidad de viajes desde Uruguay hacia Argentina desde 2015", reconoció Cavallo.

En cuanto a los productos que más consumieron los uruguayos en el país se destacó, en primer lugar, el rubro de la indumentaria con un 61%. En segundo lugar, se ubican los supermercados, con un 38%. También hubo compras en ópticas, informática, juguetes, papelería, pintura y ferretería y pequeños electrodomésticos.



La calle Florida, típico paseo de compras de los extranjeros

Según Cavallo, el consumo de indumentaria está más vinculado al turismo de compra que se hace en Buenos Aires, mientras que las compras en los supermercados están más relacionadas a la diferencia de precios que se observan en los pasos fronterizos, específicamente entre Concordia y Salto.

Viajes a futuro

Según el estudio, tres de cada 10 uruguayos volverían a viajar a la Argentina. Las personas de entre 18 y 29 años fueron las más interesadas, con un 53%. "Esta propensión de ir a la Argentina no significa necesariamente que van a ir pero sí indica la intención. Lo que se resalta de esta propensión es que es muy pareja, por lo que de alguna forma se podrían ir sumando los de sectores más bajos que aún no fueron por no tener el presupuesto o la oportunidad para hacer este viaje", sostuvo Cavallo.

En cuanto a los motivos por los que viajaron hacia el país, se ubica en primer lugar las vacaciones, aunque es seguido por la compra de ropa y calzado. También se destacó la intención de viajar para asistir a un evento deportivo, musical o similar.