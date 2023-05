Alquileres baten un nuevo récord en mayo y suben casi 11%

Los precios de los alquileres parecen no tener techo. Según el último relevamiento de Zonaprop, en mayo los valores subieron 10,8% y en el año acumulan un alza del 53,2% por encima de la inflación que registró un incremento del 41,9 por ciento.

"La variación de precios registrada en los últimos 12 meses alcanzó el 136,6%. Se trata de la máxima registrada desde el inicio de la serie en 2012 y superior a la inflación del 113,8%", explicaron desde Zonaprop.

Hoy, un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires tiene un precio de $ 116.249 por mes. Mientras que una unidad de dos ambientes alcanza los $ 142.425. Un tres ambientes con 70 metros cuadrados (m2) tiene un ticket mensual de $ 185.196.

La suba de precios responde a la falta de stock que existe hoy en el mercado como consecuencia de la Ley de Alquileres. De hecho, se espera que se reduzca aún más el número de inmuebles en renta por los primeros vencimientos de los contratos bajo la nueva normativa luego de tres años de vigencia.

Desde el sector advierten que muchas unidades que hoy están en alquiler pueden rescindir sus contratos y volcarse hacia el mercado temporal o hasta el 'blue' con contratos por fuera de las inmobiliarias y con ajustes, por lo menos, semestrales.



Precios barrio por barrio

Palermo se posiciona como el barrio más caro en la Ciudad de Buenos Aires con un precio medio de $ 186.288 al mes. Le siguen Recoleta y Belgrano con $ 166.717 y $ 165.720, respectivamente. En estos tres barrios casi la totalidad de la oferta está en dólares.

De hecho, según datos de Zonaprop, más del 60% de la oferta en la Ciudad de Buenos Aires ya está dolarizada.

El stock de alquileres es cada vez más reducido

En cuanto a valores, en la zona media se encuentran Retiro ($ 143.329 mensuales), San Cristóbal ($ 140.005 ) y Villa Pueyrredón ($ 132.887).

Mientras que en el otro extremo, los barrios más económicos para alquilar son Liniers ($ 113.252 por mes), Monserrat ($ 114.903) y Barracas ($ 115.691 ).

Qué pasa con la venta de inmuebles

En cuanto a los precios de las propiedades en venta, el valor de los departamentos descendió un 0,3% en el mes. En el primer trimestre del año, los valores acumulan una caída del 1,9%.

En los últimos 12 meses el precio cayó 5,7%. Desde el máximo de 2019, los precios acumulan una baja del 23% y se ubica en niveles similares a octubre de 2015.

Los precios de los departamentos a la venta acumulan una baja del 1,9% en el primer trimestre

El valor de un monoambiente es de u$s 93.792. Por otro lado, un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de u$s 113.133. Y un departamento de tres ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 158.722.



Se retasan los inmuebles

El volumen de departamentos en venta retasados a la baja en los últimos seis meses se mantiene en 25% del total con un descuento promedio del 7,4 por ciento.

Los avisos nuevos publicados a precios competitivos y la baja de avisos con precios fuera de mercado son los factores explicativos del descenso de precio actual.

El ranking de precios por barrio está encabezado por Puerto Madero (u$s 5678 por m2), Palermo (u$s 2913) y Belgrano (u$s 2706).

Los barrios más económicos en la ciudad son Lugano (u$s 1032), Nueva Pompeya (u$s 1394) y La Boca ( u$s 1447 ).