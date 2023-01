Alquilar un monoambiente en Palermo ya cuesta más de $ 100.000

Alquilar un departamento se volvió un dolor de cabeza . La oferta es cada vez más restringida, lo que se traduce en precios disparados. Hoy, por ejemplo, un monoambiente en Palermo ya cuesta más de $ 100.000.

Según el informe mensual elaborado por Zonaprop, el incremento en los alquileres en 2022 fue casi del 100% en la Ciudad de Buenos Aires, por encima de la inflación (97%) y significativamente superior al índice de ajuste de los contratos existentes que establece el Banco Central.

En el último mes del año, Zonaprop arrojó un alza 5,5% en comparación al mes anterior. En promedio, un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires tiene un precio de $ 77.899 , pero, en los barrios con más demanda, como Palermo, Belgrano o Las Cañitas, supera los $ 100.000.

Palermo es una de las zonas más buscadas para alquilar un departamento

Por ejemplo, en Luis María Campos al 1300, un departamento de 40 metros cuadrados (m2) tiene un valor de $ 105.000 al mes, a lo que se debe sumar cerca de $ 18.000 de expensas.

Lo que sucede en Palermo es que la oferta es muy acotada porque gran cantidad de departamentos se ofrecen en dólares y con una modalidad de alquiler temporal, lo que hace que los precios se disparen significativamente.

Gran parte de la oferta de alquileres en Palermo está volcada a la renta temporal y con precios en dólares

En Fitz Roy al 2000, un monoambiente de 45 m2, que se renta con contratos temporales de hasta tres meses, y de forma amueblada, tiene un valor mensual de u$s 850 por mes.

Qué pasa con las ventas

El mercado de compra-venta en la Ciudad de Buenos Aires, según Zonaprop, acumula una caída del 6,6% en 2022; se ve una desaceleración en el retroceso respecto a los valores de 2020 y 2021. Desde el máximo de 2018, los precios de publicación acumulan una caída de 21,5% y se acercan a los niveles de inicio de 2016.

El precio del metro cuadrado de un departamento en la CABA promedio se ubica en u$s 2199. Disminuyó un 0,4% respecto al mes previo. El valor de un monoambiente es de u$s 95.526 promedio.

El stock disponible de departamentos en alquiler es muy acotado; hoy se vuelca al temporario

"El volumen de departamentos retasados a la baja en enero era del 34% y actualmente es del 26% . Además, el descuento promedio efectuado era del 8,3% al comenzar el año y ahora es del 7,9%. Esto demuestra una desaceleración de la baja de precios, impulsada por el amplio stock de inmuebles, que espera una recuperación del mercado para 2023", resaltan los analistas de Zonaprop, en su comunicado.



Precios de venta barrio por barrio

El ranking de precios de venta por barrio está encabezado por Puerto Madero (u$s 5585 por m2), Palermo (u$S 2925) y Belgrano (u$s 2734).

Mientras que, en el otro extremo, los barrios más económicos en la ciudad son Lugano (u$s 1019), Nueva Pompeya (u$s 1409) y La Boca (u$s 1510).

Corredor Norte y Macrocentro son las zonas que registraron mayor resiliencia en 2022.