¿Adiós al CV?: cómo busca trabajo la generación Z

Durante décadas la búsqueda de empleo requería, como primer y principal paso, el armado de un curriculum vitae sólido y bien estructurado. En esas pocas hojas de papel debían condensarse todos los estudios y experiencia laboral para tentar al empleador y obtener la tan ansiada primera entrevista. Sin embargo a la generación Z -los nacidos entre 1997 y 2012- la idea del CV le resulta cada vez más antigua y, en cambio, prefieren usar las redes sociales y otros formatos digitales como aliados a la hora de encontrar trabajo.

Desde hace un tiempo, los empleadores utilizan las redes sociales para evaluar a los posibles candidatos. Según una encuesta de Career Builder realizada en 2018, en ese entonces ya el 70% de las compañías miraban las redes para evaluar a quienes solicitaban empleo. Observar sus perfiles sociales también ayudaría a entender y evaluar si son compatibles con la cultura de una compañía.

"Hoy existen muchas nuevas maneras para que una persona dé a conocer sus habilidades, y aquí la tecnología cumple un rol preponderante. Hoy, la mayoría de la gente busca trabajo a través de LinkedIn y publica ahí su necesidad de búsqueda, con lo cual tiene un rol muy importante como red social laboral", explica Juan Galo Martínez Nigro, CEO de Readiness Global.

Pero el uso de redes sociales como método de búsqueda de empleo no se acota a Linkedin. La generación Z suma otras herramientas menos evidentes como manera de presentarse ante un posible empleador. Aquí entran en escena TikTok, Instagram y otras plataformas, que, incluso, ya desarrollaron herramientas específicas para realizar CV en video.

"Si uno tiene la red social laboral muy actualizada, el reclutador va a buscar ahí su perfil y si le interesa lo va a contactar para tener una entrevista, quizá no le pida el currículum. Cada vez más notamos que, en algunos puestos, hay una menor cantidad de envío del currículum tradicional, si lo que suele haber es un brief profesional que no llega a ser un currículum, por eso yo muchas veces está ya puesto en Linkedin y eso ayuda muchísimo", agrega Martínez Nigro.

Hoy la pregunta que muchos reclutadores se hacen es si las nuevas generaciones quieren que los empleadores los contacten mediante las redes sociales y si se sienten cómodos con los nuevos formatos de CV en video. Un relevamiento entre 1500 miembros del marketplace de talento Tallo indicó que, mientras el 36% dijo sentirse"algo cómodo" haciendo un currículum en video, para el 48% resultaría "algo incómodo" o "muy incómodo".

Para currículums en video, TikTok ni siquiera es la primera opción (solo el 29% la eligió). Antes que la red china aparecen LinkedIn con el 46% de preferencia entre los encuestados y los "sitios de bolsas de trabajo" (con funciones ad hoc para video), con un 43%. En tanto, el 37% eligió portafolios en línea, el 30% Instagram y el 30% YouTube.

Al respecto, Tamara Litovsky, CEO de Gyps, destacó que, si bien hay algo divertido en cómo se presenta la persona en redes y videos que encandila y seduce, muchas veces hay una disonancia con el trabajo que hace. "La vidriera no es siempre real y aparece un desfasaje muy grande entre el trabajo que se necesita y cómo esa persona se muestra", dice.

En ese sentido, Claudia Sadowyk, gerente de Negocios y Servicios de Bayton, destaca que es clave poder expresar la trayectoria profesional y la formación académica para que con una mirada se pueda visualizar la carrera profesional de un candidato.

"El CV tradicional cumple una función de resumen, pero partiendo desde esa premisa el formato puede adaptarse dependiendo de qué quiera destacarse y cómo mostrarlo. El currículum en sí mismo es un reflejo de las habilidades y forma de encarar un trabajo, atención al detalle, actitud proactiva, cómo la persona encara la actividad y llega a un producto final, comunica más allá de los datos. Por eso, las nuevas plataformas brindan un espacio creativo diferente donde las personas pueden plasmar su talento y destacar lo que los hace distintos de forma más atractiva", concluye.