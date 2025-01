Aconcagua Energía, cerca de cerrar acuerdo con un socio estratégico para ingresar en Vaca Muerta

La petrolera Aconcagua Energía dio un vuelco a su estrategia de negocios. Fundada en 2015 por los ex-YPF Diego Trabucco y Javier Basso, la compañía se había concentrado en la explotación de pozos convencionales. Sin embargo, después de quedar fuera del Proyecto Andes, la licitación de 55 áreas maduras realizada por YPF, y tras la salida de ExxonMobil de la Argentina, la firma entendió que se había reconfigurado el panorama y que era tiempo de replantearse el foco y entrar en el negocio de los no convencionales.

Aconcagua Energía hizo ofertas por algunas de las áreas de las que se desprendió YPF. La intención era hacerse de campos cercanos a su base de operaciones, en el oeste de Río Negro. Sin embargo, los precios finales estuvieron muy por encima de lo que el mercado esperaba y la compañía no se adjudicó ninguno.

"Lo que vemos es que en la actualidad hay compañías nuevas que están haciendo lo que ya hizo Aconcagua años atrás. A eso se le suma que tras la venta de los activos Exxon vimos que no hay muchas posibilidades de sumar acreaje en Vaca Muerta. La empresa ya tiene dos áreas en la cuenca, Loma Guadalosa en Río Negro y Payún Oeste en Mendoza, y nos empezaron a tocar la puerta algunos jugadores grandes que querían empezar a desarrollarlas", dijo Pablo Calderone, gerente de Relaciones con los Inversores de Aconcagua Energía.

Con este nuevo horizonte, la firma decidió adelantar el proyecto que tenía para Vaca Muerta, que estaba pensado para 2029. Con este nuevo plan, el pozo piloto en Loma Guadalosa podría estar listo para el segundo semestre de este año y el desarrollo masivo podría comenzar a fines del año que viene.

Cerca del acuerdo

El ejecutivo destacó que en este momento se están afinando los detalles para cerrar el deal de asociación con un jugador grande que ya tiene operaciones en áreas cercanas. El acuerdo se firmaría en un plazo máximo de 90 días y le permitiría a la empresa hacer un salto en la curva de aprendizaje de la explotación de no convencionales.

En una primera instancia se realizarían dos pozos piloto. De acuerdo con los números que maneja la industria en la actualidad, se necesitarán entre u$S 35 millones y u$s 40 millones de inversión inicial .

Hasta ahora, Aconcagua Energía se concentraba en la operación de hidrocarburos convencionales

"Javier y Diego estuvieron en los inicios de los no convencionales en YPF. Pero, desde entonces, cambió mucho la tecnología y hay que hacer el catch up. Asociarnos con otro player nos va a ayudar en la transferencia de conocimiento y en el aporte de capital necesario para desarrollar el área", agregó Calderone.

El segundo paso llegará una vez que el proyecto en Loma Guadalosa esté avanzado. En ese momento, la compañía empezará a buscar la estructura de capital para comenzar a operar Payún Oeste, en Mendoza. Para esta operación, la empresa ya evalúa la posibilidad de hacerlo sin asociarse con otras empresas.

Desarrollo de convencionales

En convencionales, en tanto, la compañía acaba de recibir la prórroga por 10 años de las concesiones de las áreas Entre Lomas Río Negro, 25 de Mayo - Medanito S.E. y Jagüel de los Machos, situadas en Río Negro. Allí llevará adelante un plan de inversiones por más de u$s 50 millones, enfocado en la eficiencia y el desarrollo de estos campos.

Aconcagua le había comprado estas áreas a Vista en febrero de 2023. La compañía todavía está pagando la operación con, que tuvo un valor de mercado estimado en u$s 400 millones.

La firma también tiene operaciones en la provincia de Mendoza

"Si aparece alguna otra oportunidad en convencionales, la evaluaremos, pero lo cierto es que estamos bien con las áreas que le compramos a Vista. Todavía hay mucho trabajo por hacer ahí. En un primer momento, el acuerdo llevó nuestro ebitda de u$s 11 millones a u$s 60 millones, pero puede llegar a u$s 100 millones", señaló el ejecutivo.

Además, se está trabajando para cambiar el perfil de deuda que tiene la firma y lograr vencimientos de más largo plazo. Con esto y el crecimiento del no convencional, ya podría plantearse realizar una IPO, en un plazo de dos a cinco años.

"Tiene mucho sentido para una compañía que es intensiva en capital recurrir al mercado de capitales, pero primero hay que tener el tamaño suficiente para hacerlo. Como el mercado local tiene muy poca profundidad la idea sería estar listada en Buenos Aires y afuera del país", cerró.