Yahoo! comienza a negociar su venta con potenciales compradores

La empresa Yahoo! comenzó ayer a contactar a posibles compradores de fondos corporativos y privados, en tanto la compañía de Internet busca oferentes para su negocio principal, según informaron personas cercanas al proceso, según la agencia Bloomberg.

Compañías como Verizon Communications Inc., Comcast Corp y AT&T Inc. son algunas de las interesadas en Yahoo!, además de empresas de adquisiciones como Bain Capital Partners, KKR Co. y TPG, según informaron las mismas personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de una situación que no es pública.

Las potenciales ofertas en primera ronda por la empresa probablemente no se presenten en al menos un mes, precisaron las fuentes.

Yahoo! informó el viernes pasado que contrató a asesores especiales y pidió a los miembros independientes del Consejo de Administración que analicen sus opciones estratégicas, en tanto adopta medidas para transformarse y considerar acuerdos, en un contexto de una creciente presión de los inversores. Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase Co. y PJT Partners Inc. le ofrecerán asesoramiento financiero, según informó la empresa de Internet en un comunicado.

Un nuevo comité de directores saldrá a buscar participantes potencialmente interesados en comprar la empresa y harán recomendaciones sobre las transacciones que sean propuestas, dijo Yahoo!.

Representantes de Yahoo!, Verizon, Comcast, AT&T y TPG se negaron a hacer declaraciones al respecto. En tanto que ejecutivos de Bain y KKR no respondieron en forma inmediata a consultas de Bloomberg.

La máxima responsable ejecutiva, Marissa Mayer, está siendo presionada por accionistas activistas de la empresa, luego de registrar dificultades para aumentar las ventas y de separar a Yahoo! de su participación por valor de u$s 26.000 millones en Alibaba Group Holding Ltd.

En enero, ya había trascendido que Yahoo! avanzaba en un plan para reducir su plantilla de empleados en al menos un 10%.

Hace menos de un mes, también trascendió que Yahoo! cerrará sus oficinas en la Argentina y México, y sólo mantendrá en la región de América latina sus instalaciones en la ciudad de San Pablo, Brasil. La empresa está cerrando oficinas pequeñas, por más que le resulten rentables, para reforzar su reestructuración.

Starboard Value LP está dando los primeros pasos para una posible lucha de poder con Yahoo!, según dijeron las personas cercanas al tema.

Las acciones de Yahoo están un 10% más bajas este año, después de haber caído nada menos que un 34% en 2015. El viernes pasado cerraron a u$s 30,03, lo cual valúa a toda la empresa en unos u$s 28.000 millones.