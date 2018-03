YPF: Galuccio habló de reducir inversiones y el gremio prevé despidos masivos

La petrolera nacional YPF enfrenta un panorama difícil, presionada por el hundimiento internacional del precio del barril. En este contexto, en lo últimos días la compañía estatal presentó balances reflejando pérdidas de un 49,1% en las ganancias netas, su CEO Miguel Galuccio, informó una reducción en las inversiones, y desde el sindicato de petróleo y gas advirtieron posibles despidos masivos.

Un mes atrás la consultora internacional Deloitte, especialista en Energía y Recursos Naturales, advertía que cerca de un tercio de los productores petroleros corre un alto riesgo de quebrar este año, debido a que el bajo precio de las materias primas complica su acceso al capital y su capacidad para reducir su deuda.

En este contexto, el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, confirmó ayer que la empresa reducirá alrededor de 25% sus inversiones este año debido a la caída de los precios internacionales del petróleo y suspenderá actividades, pero no habló de despidos. .

Sin embargo, los trabajadores petroleros de la patagonia “no tienen dudas” que la estatal YPF despedirá a 2.000 operarios apróximamente. Es por la forma en que está siendo conducida por el Gobierno, aseguró hoy Guillermo Pereyra, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

“Vamos a recortar el capex (inversiones en capital). Bajamos algunos equipos que no volverán a operar en el corto plazo. En Neuquén aplicamos un procedimiento de crisis con la colaboración del sindicato. Necesitamos hacer lo mismo en otras locaciones de la Argentina”, reconoció Galuccio y precisó que “hay 20 equipos en stand by desde diciembre y que están discutiendo con el sindicato cómo lograr reducir el impacto sobre los trabajadores”

Según el presidente de YPF, la compañía y la industria necesitan adaptarse a un medio ambiente de negocios distinto, por lo que algunos desarrollos, incluido Vaca Muerta, se harán más lento. “Necesitamos cortar el capex. Por eso no va a crecer la producción de la misma manera que este año. Nos enfocaremos en el gas en lugar del petróleo”, explicó.

Ayer, YPF presentó su último balance del ejercicio, en números rojos; las ganancias netas de la compañía pasaron de 9.000 millones de pesos a casi 4.600, un 49% menos. Por otra parte, la utilidad operativa también retrocedió y cayó un 16%. YPF señaló que el descenso respondió básicamente "al aumento de los costos, que muestran una variación del 14,4 % y que no logró ser compensada por el aumento en los volúmenes y precios de ventas de sus productos".

Por el otro lado, más allá de la necesidad de una reestructuración del negocio planteada por el CEO de la empresa, no se habló de despidos. Pero el titular del gremio, Guillermo Pereyra, no tardó en declarar: “En la forma en que está conduciendo YPF no me cabe la menor duda de que vamos camino al despido de 2000 compañeros”, dijo y agregó: “Vamos derecho a los despidos. El plan de YPF es de reducir 2000 puestos de trabajo en Neuquén”.

Pereyra señaló que el plan de la empresa es comenzar con la reducción de personal en Neuquén, la segunda provincia productora de hidrocarburos de la Argentina, por lo que despedirá allí a unos 2.000 trabajadores. Luego la medida podría extenderse a otras jurisdicciones.

“Las empresas contratistas de YPF ya no dan más. Ya está en una situación de quiebra. Pagan los salarios y no pueden pagar los aportes”, dijo Pereyra en declaraciones a Radio 10 sobre la crisis que atraviesa el sector hidrocarburífero.