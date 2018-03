WhatsApp analiza permitir enviar dinero entre usuarios

WhatsApp sigue explorando posibilidades de generar ingresos en forma de efectivo, y en ese plan la aplicación suma proyectos y propuestas orientadas a cumplir con el objetivo. Ahora se conoció que la empresa, que el 19 de febrero de 2014 fue comprada por Facebook por u$s 19 000 millones, comenzó a probar un sistema para que sus usuarios puedan realizar transferencias de dinero sin salir de la plataforma.

Una especie de envío de remesas al estilo Western Union pero de manera virtual que ya se encuentra en fase de prueba en la India. Se trata de un sistema de pagos persona a persona que hace posible el intercambio de dinero en forma de transferencia interbancaria.

Según los medios internacionales, la elección de ese mercado en particular no es casual, ya que de sus 1200 millones de usuarios activos, 200 millones se encuentran precisamente en ese país. Es más, el medio local The Ken, informó ayer que WhatsApp ya alcanzó un acuerdo con UPI (United Payments Interface), el sistema de pago electrónico apoyado y regulado por el gobierno de la India, y está previsto que la alianza se haga efectiva en los próximos seis meses.

La idea no es totalmente nueva, ya que por ejemplo el Messenger de Facebook ofrece en Estados Unidos esta posibilidad de usar un sistema de pagos móviles.

De acuerdo al medio hindú, la estrategia de WhatsApp podría servir para anticipar que, tarde o temprano y dependiendo de los resultados, intentará expandir esta funcionalidad a otros mercados. De todos modos, se aclara que los mayores riesgos a la hora de integrar un servicio de pago a una app de mensajería instantánea a nivel global, son la seguridad informática requerida y las barreras de distinto tenor que hay a partir de las regulaciones bancarias en cada país. En la actualidad, la app posee más de 1000 millones de usuarios.