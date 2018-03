Volvo y Microsoft recrean la receta del Auto Fantástico

La terminal sueca y el gigante tecnológico norteamericano crearon un sistema que permite al dueño de un vehículo comunicarse con su auto a través de su reloj. El sistema recrea en parte a la tecnología utilizada en una de las series más vistas hace 30 años atrás. Aquella en la cual David Hasselhoff conquistó a toda una generación con su Pontiac Trans Am negro. Y entre su particular estilo de vestir y su permanente nos dejó una frase mítica: ‘KiTT te necesito’.

Se lo decía al auto supuestamente fabricado por Knight Industries Two Thousand, que fue conocido como ‘El auto fantástico‘ en la exitosa serie Knight Rider en la década del 80. Un auto con su icónica banda de luces frontales, su volante deportivo y sus monitores internos instalados específicamente para el programa de televisión. Tras ese pedido, el auto realizaba una serie de acciones, como por ejemplo, acudir donde se encontraba su conductor. Algo que nos parecía de ciencia ficción hace no muchos años hoy ya no lo es tanto.

Es que esa famosa frase, el protagonista de la serie en su personaje de Michael Knight. se la decía a su reloj, que estaba conectado con su vehículo. Tres décadas después estamos en la era digital. En la era de los dispositivos ’wearables’, es decir, accesorios que los humanos llevan puestos y que están conectados a Internet. Entre ellos destacan los relojes que comenzaron a desarrollar las empresas tecnológicas como Apple y Google. Si bien es cierto que ya se puede hablar desde hace años con el auto (muchos son los navegadores que admiten comandos por voz), e incluso, activar ciertas funciones de forma remota vía web, hasta ahora no se podía hacerlo remotamente y además, de forma simultánea, con comandos de voz.

Según el diario Expansión de España, ahora Volvo y Microsoft han dado un paso más. Los propietarios de serán capaces de hablar con su coche a través de su Microsoft Band 2, el reloj conectado de la tecnológica fundada por Bill Gates.

Por eso, este nuevo dispositivo creado por la dupla Volvo-Microsoft acerca cada día más a la realidad del coche conectado que permite indicar a su conductor través de su conectividad dónde está la estación de servicio más cercana o dónde es posible encontrar un restaurante cercano.

Éste les va a permitir comunicarse con su vehículo a través de su voz para que el coche realice tareas como la configuración de la navegación, abrir y cerrar las puertas, encender las luces intermitentes o hacer sonar la bocina a través de la aplicación móvil Volvo on Call bajada al reloj, lanzada en 2001 y disponible en 21 mercados.

Una tecnología casi idéntica a la usada por KITT y su conductor, quien en la serie protagonizaba a un defensor de pobres y desamparados que combate la injusticia conduciendo un prototipo de automóvil de alta tecnología.El automóvil incorporaba una computadora central y no sólo era autoconsciente y altamente inteligente sino que hasta tenía la capacidad de hablar como una persona normal.

En este marco, la compañía automovilística explicó que esta iniciativa se suma al anuncio realizado por ambas empresas en noviembre, en relación con una colaboración para impulsar la aplicación de la tecnología HoloLens.

Según varios medios periodísticos extranjeros, no se trata únicamente de un prototipo del que no volveremos a saber hasta pasados unos años, sino de una tecnología que estará disponible durante la próxima primavera en numerosos países de la Unión Europea entre los que se incluyen España.

Según una nota del diario españo

l Expansión, aunque Microsoft no haya logrado introducirse aún en los vehículos como sí lo está empezando a hacer Apple o Google debido a la cuota de mercado tan elevada que tienen en smartphones, con iniciativas como esta también pueden abrirse un hueco dentro de ellos.