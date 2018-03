Volkswagen y Bosch pagarán u$s 1600 millones en EE.UU. por escándalo de emisiones

Volkswagen AG acordó pagar al menos u$s 1260 millones para reparar o recomprar unos 80.000 vehículos con motores diésel contaminantes, y podría verse obligado a pagar hasta u$s 4040 millones si los reguladores no aprueban arreglos para todos los vehículos, mostraron documentos presentados al juzgado el martes.

En diciembre, Volkswagen dijo que había acordado la recompra de 20.000 vehículos y que esperaba reparar otros 60.000. Los documentos del acuerdo muestran que si los reguladores no aprueban los arreglos, los costos para el fabricante alemán podrían dispararse en forma significativa.

Según el acuerdo, que aún debe ser aprobado por un juez estadounidense, los propietarios de autos de 3 litros que opten por la reparación recibirán una compensación de entre u$s 7000 y u$s 16.000 de Volkswagen si la reparación de las emisiones se aprueba a tiempo y pagará otros u$s 500 si la reparación afecta al rendimiento del vehículo.

En tanto, los propietarios que prefieran la recompra de su vehículo recibirán el valor del vehículo más u$s 7500.

Volkswagen podría verse obligado a pagar hasta u$s 4040 millones y mucho más en compensaciones a propietarios a título individual si los reguladores rechazan la reparación de los autos, según la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés), que demandó a Volkswagen y votó unánimemente a favor del acuerdo.

Por otra parte, el fabricante alemán de piezas para automóviles Robert Bosch acordó pagar u$s 327 millones para compensar a propietarios de autos contaminantes para indemnizar a los clientes y vendedores en Estados Unidos de coches diésel de Volkswagen.

Un juez federal de San Francisco celebrará una audiencia para aprobar los acuerdos el próximo 14 de febrero.