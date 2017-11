Edición Impresa ASEGURAN QUE GENERARÁN 2500 PUESTOS DE TRABAJO ADICIONALES

Volkswagen invierte u$s 650 millones en una 4x4, y tiene en la mira fabricar otra pick up para la región El CEO Global de la firma, Herbert Diess, anunció la modernización de la planta donde se comenzará a producir la Tharu. Sumará una pick up en esa plataforma