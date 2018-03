Vicentín cierra millonario crédito con un pool de bancos

De la mano de tres importantes bancos internacionales, la firma agroindustrial Vicentin logró obtener un financiamiento de u$s 115 millones por cinco años, para satisfacer la demanda de importadores japoneses.

La compañía se comprometió el año pasado a exportar al menos 40.000 toneladas de granos y semillas oleaginosas a aquel país en forma anual, en un período de cinco años, en un acuerdo que responde a la necesidad de Japón de asegurarse su abastecimiento alimentario.

El préstamo fue otorgado por los bancos ING, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, mientras que el seguro de préstamo fue proporcionado por Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), agencia oficial japonesa de crédito a la exportación.

"La asociación con ING nos brinda la oportunidad de fortalecer nuestras relaciones comerciales con los importadores japoneses y nos asegura que podemos escalar nuestras operaciones para cumplir con el mandato de importación de alimentos de Japón en los próximos cinco años", afirmó Roberto Gazze, CFO de Vicentin, compañía cuyo negocio principal es la molienda de soja.