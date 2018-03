Viajes para emprendedores, la nueva meca del turismo corporativo

Todo viaje conlleva nuevas experiencias y aprendizajes.



Decididos a maximizar este beneficio, cada vez más grupos de emprendedores y empresarios participan en tours de "inmersión" hacia las mecas del emprendedorismo y la innovación mundial. Silicon Valley, en San Francisco, ya es un destino clásico para el emprendeturismo.

Y ahora se suma el atractivo de Israel como "start up nation" y Japón por su cultura del management eficiente. Desde 2015, Almundo.com organiza el "Tech Trek Silicon Valley" junto al Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) para jóvenes emprendedores.

El paquete incluye aéreos y dos semanas de estadía en la cuna de la innovación tecnológica, visitando las sedes de Google, Paypal, Samsung, Uber, Square y Jawbone, entre otras, y charlas en Singularity University, el centro académico dedicado a la innovación creado por Google y la NASA. Allí, los participantes no sólo ven cómo funcionan en el día a día estas empresas, sino que pueden entrevistarse con sus fundadores e inversores.



En la misma línea, Innovation Experience es una iniciativa que lleva a empresarios y emprendedores argentinos a Israel, nación que hoy lidera el ranking de emprendedorismo Global Compass 2015.



"La primera delegación viajó en noviembre de 2015 y hoy hacemos tres viajes por año ofreciendo dos paquetes diferenciados.



Uno para jóvenes emprendedores sub-35 y otro para empresarios sin límite de edad", cuenta Damián Katz, uno de los organizadores. Ambos tienen una duración de ocho días y el costo ronda los u$s 6000, aunque en el caso de jóvenes emprendedores, se ofrecen becas de hasta u$s 1500, para cubrir los traslados.



Durante su estadía, los visitantes combinan visitas a empresas, organismos de gobierno, centros de investigación e incubadoras de start ups, con recorridos turísticos por Jerusalén, el Mar Muerto y la experiencia de una noche en el desierto, durante la que se lleva a cabo una sesión de coaching.



Con sólo ocho millones de habitantes, Israel cuenta con más de 5000 empresas innovadoras (74 de ellas registradas en Nasdaq) y 279 centros de investigación y desarrollo. Además, Tel Aviv es la ciudad con mayor número de emprendedores tecnológicos por fuera de Silicon Valley.



"Los viajes tienen tres objetivos clave: entrenamiento, oportunidades de negocios y networking, adaptados a las necesidades y características de cada grupo", comenta Katz. Durante su estadía, los participantes visitan empresas y organizaciones de gobierno, tienen encuentros con CEOs y tomadores de decisión en diferentes industrias, y reciben capacitación en temáticas vinculadas a la innovación y herramientas de gestión que luego pueden ser replicadas en sus compañías o emprendimientos.



"Antes de viajar, se realiza un proceso de selección de los participantes, y luego hay reuniones para conocer al grupo y prepararlos para entrevistarse con el fundador de Waze (el aplicativo líder para conocer el estado del tránsito) o al principal inversor de Twitter", comenta el organizador.



"Buscamos que los grupos sean lo más heterogéneos posibles, en áreas de gran innovación como biotecnología, salud, agro y banca, por ejemplo". Otro destino con gran atractivo para el turismo empresarial es Japón, tanto por su historia milenaria y su grado de innovación tecnológica, como por su reconocido sistema Lean de gestión. Desde el año pasado, y gracias a un acuerdo entre la organización educativa japonesa HIDA y la consultora argentina TAHO, se lleva a cabo el programa JAME (Japanese Management Experience), que ofrece a grupos de altos ejecutivos locales participar de una experiencia de inmersión en el management y la cultura niponas.

El viaje tiene una duración de 11 días, con visitas a las sedes de Toyota, Panasonic y Mitsubishi, entre otras, donde los ejecutivos locales pueden entrevistarse con sus pares japoneses. Además, los participantes recorren sitios históricos y culturales como las ciudades de Tokyo y Kioto, viajan en el Shinkassen (tren bala), y visitan edificios emblemáticos como el Kinkaku-ji, el templo del Pabellón de Oro en la capital nipona. Dado el éxito de la primera convocatoria, este año se realizarán dos salidas. La tendencia a combinar viajes de negocios con turismo y aprendizaje es creciente, y a nivel interno "cada vez más empresas organizan viajes de grupos de empleados a sus casas matrices que incluyen todos estos aspectos", destaca Federico Rovida, gerente de la operadora turística TTS. En definitiva, aunque más no sea por negocios, viajar es siempre un placer y un aprendizaje. Uno de sus paquetes es de tres días en Houston por u$s 4500.