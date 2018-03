Una empresa con récords globales en ventas

Hace tres semanas, Sotheby’s International Realty alcanzó el récord mundial en el mercado de real estate: u$s 700 millones por una finca en Texas, en los Estados Unidos. "Estuvo publicada durante mucho tiempo y se concreto ahora. Es una persona famosa, pero no una celebridad. No podemos revelar su identidad". En la Argentina, la propiedad más cara en venta se encuentra en la Patagonia con un valor de u$s 16 millones.

"Hemos tenido en Asia un 10% de crecimiento, en Europa 17% el año pasado. Obviamente que hay una crisis global, pero estamos en una posición, en un nivel de lujo, donde el dinero siempre existe pero sólo cambia de manos. Hace dos años atrás eran los rusos, ahora son los chicos y los indios. Lo que cambian son los clientes, pero las oportunidades que ofrece la marca continúan", subrayó Valdes.