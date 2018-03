Un verano con más turistas, pero menor gasto

En enero, Uruguay recibió 614.766 visitantes, un 8,7% más que en igual mes de 2017, según datos del Ministerio de Turismo de ese país, que aún no cuenta con información sobre febrero. El promedio de estadía se mantuvo en 7,5 días, pero sí se notó una baja el gasto: u$s 439 millones, 12,1% menos que en enero de 2017. Esa baja se notó, sobre todo, en el gasto en hotelería y gastronomía, no en viviendas alquiladas, se aclaró.

Punta del Este fue la que más turistas y dinero recibió en enero: 194.000 visitantes y u$s 292 millones, seguida por Montevideo (71.900 personas y u$s 54 millones). Luego, figuran Rocha (69.000), Piriápolis (56.000), el litoral termal (50.500) y Colonia (27.700). En 2017, Uruguay recibió 3,9 millones de turistas extranjeros, un 18,4% más que en 2016, y el gasto creció casi un 45%. La Argentina fue el país que más visitantes aportó: 2,6 millones de personas (el 66% del total), al crecer un 24,1% con respecto a 2016.