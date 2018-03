Un supermercadista tucumano le compró el Ingenio Concepción a Atanor

El segundo mayor ingenio del país, y el principal de la provincia de Tucumán, cambió finalmente de manos. Después de meses de negociaciones, Atanor aceptó la oferta de compra del Ingenio Concepción por parte de Emilio S. Luque.



En un comunicado, el CEO de la firma que forma parte del estadounidense Grupo Albaugh, sostuvo que "con la conclusión exitosa del proceso de desinversión del negocio del azúcar en la provincia de Tucumán, Atanor ha logrado un importante objetivo hacia su plan de concentración en el negocio de protección de cultivos e inversión para, entre otros, lanzar cinco nuevos productos por año hasta 2021", afirmó.



Por parte del comprador, Emilio S. Luque destacó que "apostamos al negocio del azúcar y todo lo que con ello se genera, como ser el mantenimiento de los puestos de trabajo y la oportunidad de invertir en el sector de energía renovable y co-generación". Con más de 1000 trabajadores, la compañía está focalizada principalmente en el rubro supermercadista y del retail, con una estructura de siete supermercados y once negocios mayoristas, además de una fraccionadora de azúcar y un molino harinero. El empresario agregó que "el ingenio Concepción seguirá operando del mismo modo en que lo ha hecho hasta la fecha".





Si bien no se difundieron los términos financieros y otros detalles de la transacción, las cifras difundidas en el momento de la puesta en venta de los activos daban cuenta de que la compañía vendedora estimaba obtener cerca de u$s 200 millones por ambos establecimientos (Concepción y Marapa).



Justamente, en diciembre del año pasado, el mismo grupo tucumano ya le había adquirido el otro ingenio que Atanor había puesto en venta (Marapa, ubicado en Juan Bautista Alberdi, también en Tucumán). Ese ingenio proyectó para este año una producción de 60.000 toneladas.



En el caso de Concepción, cuenta con 1200 empleados y una producción que en 2016 alcanzó las 317.000 toneladas de azúcar, lo que representa cerca del 20% del volumen total de la provincia de Tucumán.



Atanor había adquirido ambos establecimientos en 2005, a cambio de un desembolso de u$s 7 millones y la asunción de deudas por u$s 60 millones.



Hasta hace unas semanas, en la disputa por el ingenio estuvo pujando la agroindustrial azucarera Ledesma, pero la empresa finalmente desistió de la adquisición. En un comunicado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la compañía propiedad de la familia Blaquier había afirmado no haber arribado a un acuerdo con la sociedad vendedora para la venta de los activos, y que consecuentemente "han quedado concluidas las negociaciones entre las partes".



La conclusión de la adquisición quedará sujeta al cumplimiento de condiciones, y se llevará a cabo en las próximas semanas. Además de la venta de los dos ingenios, Atanor cerró recientemente dos plantas químicas ubicadas en Buenos Aires.