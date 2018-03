Uber sigue operando a pesar del fallo judicial

El miércoles, el gobierno porteño dispuso la clausura de Uber pero ayer, la compañía dijo que "continúa operando con normalidad‘ y aseguró que su servicio "no ha sido prohibido, suspendido ni dado de baja".

Según la empresa, la ‘medida cautelar no tiene efectos en Uber porque no fue demandado y porque no hay una sentencia de fondo sobre el tema‘. Además, aclararon que la compañía "está registrada en el exterior", mientras que "los servicios de soporte que se dan en Argentina, continuamos trabajando para tener toda la documentación que corresponde, entre ellos el CUIT".

Pero ayer el presidente, Mauricio Macri, respaldó ayer al Gobierno de Buenos Aires en su defensa de los taxistas ante la competencia del servicio de Uber. "Valoro la posición del Gobierno de la Ciudad de defender a nuestros taxistas, que son un símbolo de la Argentina", dijo en un acto en la localidad bonaerense de Lavallol. A la vez, señaló que también existe "el problema del avance de la tecnología, que hay que recorrer de la manera más gradual posible para cuidar a todos los argentinos".