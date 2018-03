Tras la eliminación de las retenciones, repunta la venta de campos

La actividad inmobiliaria rural, que se evidencia en la cantidad de avisos, visitas y consultas a inmobiliarias del sector, registró en febrero un "alto repunte" motivado por una serie de medidas adoptadas por el Gobierno que dieron un impulso optimista al campo.



Así se estima en un relevamiento elaborado por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales que ayer dio a conocer el Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR). El mes pasado, este indicador registró 34,31 puntos, cifra que representa una mejora de 7,87 puntos respecto de enero. Este índice, de elaboración mensual e ininterrumpida desde hace mas de dos años, refleja "la actividad del mercado inmobiliario rural en la República Argentina". La base del índice es de 97,5 puntos, que corresponde en forma histórica a su pico máximo de actividad registrada en septiembre del 2011.



Al respecto, Javier Christensen, secretario de la Comisión Directiva de la Cámara y responsable del Índice, explicó que "el de febrero fue el más alto desde noviembre del 2014. El año pasado no se registró ningún mes con tal nivel de incremento. Es más, hacía 15 meses que no teníamos este pico ascendente. Sin dudas, creemos que las expectativas económicas favorables del sector comenzaron a dinamizar el marcado inmobiliario".



En diálogo con Télam, sostuvo que la mejora en la actividad obedeció a las expectativas surgidas en el sector luego de las medidas adoptadas por el Gobierno como el levantamiento del cepo cambiario, la quita y disminución de las retenciones agropecuarias y el arreglo con los holdouts. "Esto origina optimismo y mejora las ventas, más en el largo plazo que en el corto. Los que compran campos no sólo son particulares sino empresas. Son pocos los extranjeros por la limitación de la Ley de tierras", explicó.



Mencionó como ejemplo que un particular puede comprar un campo para sembrar o adquirir una fracción vecina para crecer o invertir, como también puede haber movimiento de las empresas del sector agrícola que desean expandir sus cultivos.



"Los últimos cuatro años fueron muy malos. Ahora somos optimistas", dijo el también titular de la inmobiliaria Castex, quien indicó que la venta de un campo no es inmediata y que demora cerca de cuatro meses. Actualmente, la hectárea en zona núcleo cuesta entre u$s 14.000 y u$s 15.000, cuando hace cuatro años atrás se ubicaba en el orden de los u$s 19.000.