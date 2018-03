Tras la eliminación de las retenciones, Elsztain amplía su negocio minero

A través de Austral Gold Limited, firma con sede en Australia, Eduardo Elsztain sigue apostando al negocio minero en Argentina. El dueño de los mayores centros comerciales del país y uno de los más importantes inversores en el real estate local se viene expandiendo en este sector por medio de compras de pequeñas empresas a través de las cuales va sumando nuevos yacimientos para explorar.

Ahora y a casi un mes del anuncio del Gobierno de la eliminación a las retenciones mineras, Elsztain compró otra compañía extranjera. Lo hizo ayer, tras pagar u$s 3 millones por el 51% de un proyecto de exploración de la mina Casposo, en San Juan, Se trata de la tercera mina de productos metálicos como oro y plata, propiedad de la también australiana Troy Resourses, que el año pasado encaró un proceso de achicamiento local como consecuencia de la política económica, cambiaria y de retenciones que estaba vigente en la Argentina de la mano del gobierno kirchnerista.

Las negociaciones habían arrancado en diciembre pasado cuando Troy pidió u$s 10 millones por el emprendimiento. Elsztain ofreció adquirir ahora la mayoría accionaria y reservarse la compra de otro 30% por u$s 7 millones en un plazo de tres años de plazo a partir de diciembre de 2018. Además, se comprometió a inyectar u$s 10 millones en Casposo para reestructurar el proyecto. Según pudo saber El Cronsita, para mantener operativa la mina en las actuales condiciones del mercado internacional, deberá redimensionar personal, proveedores y sistemas operativos. El objetivo es extender el plazo de vida útil de Casposo, de seis años, estableciendo una sinergia con otros proyectos similares. La mina está ubicada en el departamento Calingasta, a unos 200 kilómetros al oeste de la capital de San Juan, y hoy sólo produce lingotes de plata.

Según un comunicado de Troy firmado por su director General, Martin Purvis, la inyección de capital de Austral Gold Limited se enmarca en un "plan de inversión inicial para desarrollar e implementar un plan de reingeniería de Casposo, con miras a lograr rentable las operaciones dentro de 12 meses. Esa inversión, que generará mas puestos de trabajo, incluye los estudios geológicos, diseño y procesamiento de la mina; rediseñar las operaciones de la mina de acuerdo con el tamaño del depósito y optimización del ciclo de procesamiento".

En el comunicado también se dejó en claro que en la asociación con Austral Gold, "Troy cree que ha creado una base sólida para ofrecer los beneficios, ahora que se está creando para la industria minera, mejores condiciones de funcionamiento, de parte del nuevo gobierno en la Argentina".

El mes pasado la empresa minera de Elsztain había adquirido Argentex Mining, una firma con base en Canadá que es propietaria del proyecto Pingüino, en Santa Cruz, Las negociaciones se habían iniciado a fines de agosto y el cierre del deal está sujeto a la aprobación de los accionistas y las bolsas de Australia y Canadá. Hasta esa compra, los trabajos de Austral Gold estaban focalizados en el proyecto Guanaco Gold, al Norte de Chile, en el que entró en 2007, y en el yacimiento Amancaya, un poco más al sur, comprado en 2014. Ambos son de oro y plata. Y para ampliar esta última iniciativa también se hizo cargo de San Guillermo, un yacimiento que rodea Amancaya, por el que pagó u$s 2,65 millones a la firma Revelo.