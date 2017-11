Torre Trump Punta del Este, el edificio megalujoso al que se puede acceder con u$s 650.000

Sopla el viento en el futuro helipuerto de la Torre Trump Punta del Este. Cuando se termine de construir esta mole de hormigón, vidrio y lujo en mayo de 2019 quedará también habilitada la plataforma de aterrizaje y despegue de helicópteros, la única que poseerá el balneario uruguayo. Debajo, 26 pisos de ultralujo compuestos por 154 departamentos, tres piletas, spa, fitness center, sectores para práctica de golf, cancha de tenis techada aprobada por la ATP, cigar humidor lounge, cava privada, restaurante, supermercado, microcine y más.

La Torre Trump Punta del Este es el único edificio con la marca del emporio del ahora presidente de Estados Unidos Donald Trump en Latinoamérica. Aunque el nombre y las exigencias de ultralujo las pone el estadounidense a cambio de un desembolso de dinero confidencial, detrás de la construcción está la desarrolladora argentina YY Development Group –con Felipe Yaryura y Moises Yellati a la cabeza escoltados por el director general Juan José Cugliandolo- y una inversión de u$s 150.000.000.

“El edificio propone un estilo de vida como si fuese un club exclusivo. Tiene más servicios que cualquier hotel que hoy existe en Punta del Este”, explica Luciana Lijtmaer, directora de ventas de la comercializadora Lijtmaer Propiedades. Con el 70% de las unidades ya vendidas se preparan para acercarse al 100% en el verano.

Los departamentos tienen entre 113 y 300 metros cuadrados con un valor promedio de u$s 6000 el m2. Los precios rondan entre los u$s 640.000 y los u$s 8.000.000. Esta última cifra corresponde a dos exclusivísimos penthouses con pileta privada ubicados en el último piso. Poseen a su vez un importante componente de materiales importados. Uno de los requisitos de la marca Trump es que se utilice lo mejor y más exclusivo en cada categoría, por ello los pisos y los muebles de cocina son italianos, los cerramientos y la grifería alemanes y todo el equipamiento de línea blanca estadounidense.

Buenos Aires – Nueva York – Punta del Este

Felipe Yaryura y Moises Yellati están al frente de YY Development Group, la desarrolladora de la torre. El primero, abogado vinculado al Real State, y el segundo, arquitecto, se unieron para este emprendimiento que pensaron originalmente como un hotel. Punta del Este cobra vida en el verano y se apaga en el invierno, con lo cual un proyecto de megalujo que gran parte del año no podría sostenerse por sí mismo no era viable. Los contactos de Yaryura lo acercaron en 2012 a los Trump, que tenían interés en desembarcar en la región.

Juan José Cugliandolo, Moises Yellati y Felipe Yaryura.

“Empezamos a trabajar con ellos, que nos llevaron a la idea de en vez de hacer un hotel hacer residencias de lujo. Fue uno de los grandes aportes de ellos en materia de asesoramiento”, recuerda Yaryura sentado en el showroom del emprendimiento, donde de fondo asoma la playa de la parada 9 ½ de “La Brava”.

Viajes a Nueva York y Miami, reuniones con los hijos de Trump –actualmente al frente de los negocios familiares-, finalmente en enero 2013 se lanzó la torre, pero no fue hasta octubre de 2014 que se empezó a construir gracias a las primeras ventas. “El edifico lo planteamos sin ninguna clase de endeudamiento. Se financió con aportes de capital con un conjunto de socios particulares que fueron entrando al proyecto y con las ventas”, explica.

Compradores, aspiraciones y negocios

Aunque la lista de quienes ya desembolsaron el 50% del valor total de la vivienda –la otra mitad puede ser financiada hasta en 20 años con una tasa de interés del 6% anual en dólares- es confidencial, los desarrolladores deslizan algunas características: tienen un promedio de 50 años; el 80% lo compra como vivienda, el 20% restante como inversión; son empresarios o profesionales; provienen de países como Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Estados Unidos y Alemania.

“Este es un edificio muy aspiracional. Hay un target de gente que quiere llegar a lo mejor y por precio o forma de pago queda afuera. Cuando vos le das la posibilidad de que te pague la mitad hasta la posesión y el resto a 20 años, ahí vimos un segmento nuevo que quizás podía llegar al departamento más chico, pero su sueño era la cancha de tenis, las piletas, disfrutar de todo lo que le ofrecía la Trump Tower”, describe Yellati.

En Uruguay no se puede vender a cualquier persona, explican desde la comercializadora. Por disposición gubernamental y salud del emprendimiento se estudia el origen de los fondos de quien va a comprar. Por las dudas, Guillermo Lijtmaer, al frente de la comercializadora, aclara que “la venta esta abierta a cualquiera que cumpla con los requisitos”.

Afuera el sol de noviembre anticipa de la temporada de verano 2018 y la ya tradicional visita de Eric Trump, uno de los hijos del hoy mandatario de Estados Unidos, que supervisará la obra. Planean en los próximos meses cerrar el mayor número de ventas del 30% aún disponible. “El metro cuadrado en la temporada 2016 –aporta Cugliandolo- había sido de u$s 4.500, hoy es de u$s 6000. El porcentaje de incremento habla de la calidad del metro cuadrado vendible. Moraleja: el que decide comprar en Trump también ve una reserva de valor en su inversión. ¿Qué tasa hoy arroja un 30% anual de beneficio en dólares?”.