Timbúes: prevén que el tren llegue a los puertos para la cosecha gruesa

Contra la sequía o el ajuste anunciado en la obra pública, la promesa del tren sigue sobre rieles. Con un 73% más de toneladas de granos transportadas durante el primer semestre del año, en las líneas que incluyen al Belgrano Cargas, la mira está puesta en lo que pueda suceder en las próximas horas en la legislatura de Santa Fe.

Allí, una ley provincial aguarda la media sanción en el Senado (ya la obtuvo en Diputados) para proceder a la expropiación de tierras, la construcción de una nueva playa ferroviaria en la localidad de Oliveros y 9 kilómetros de vías que habiliten la llegada del tren a los puertos de Timbúes. "Se busca unir el ramal central del Belgrano Cargas, que trae la producción cerealera del norte del país a los puertos del Gran Rosario, con las terminales portuarias de compañías como Renova, LDC o Cofco", destacó a El Cronista Ezequiel Lemos, Presidente de Trenes Argentinos Cargas, que adelantó que de aprobarse la ley, que tiene fecha de tratamiento para agosto, la descarga ferroviaria estaría lista para comenzar durante la próxima cosecha gruesa, o sea, en abril y mayo. "Si vinculamos un tren moderno a plantas de acopio eficientes, con buena velocidad, Argentina va a ganar muchas millones de toneladas", agregó.

En principio, la nueva traza conectaría las plantas de Renova (perteneciente a Glencore y Vicentín) y LDC (Louis Dreyfus Company), y la de Cofco y AGD (Aceitera General Deheza). Más adelante conectaría también el de ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas). Son cinco las terminales portuarias (dos en construcción) allí ubicadas que actualmente no cuentan con el acceso ferroviario.

Tal como afirmaron desde LDC, el plan se basa en un acuerdo de las cinco compañías con el Gobierno para invertir unos u$s 15 millones. "Además estamos analizando una red de plantas sobre la traza del Belgrano. Ya tenemos un proyecto en Chaco, de conectar el ramal a la planta de acopio. Esa conexión nos permitirá ampliarla y crecer en volumen. El volumen no va a crecer si el productor tiene mucho costo", afirmaron en la compañía. Hoy, por caso, sólo un 10% de lo que descarga en su planta de General Lagos, al sur de Rosario, lo hace en tren.

El cálculo oficial que se proyecta, en total, es pasar de los más de 5 millones de toneladas de granos que hoy arriban por camión a unas 25 millones de toneladas en los próximos años con la participación del ferrocarril. Según aseguran fuentes de Trenes Argentinos, la inversión privada como complemento de la pública alcanza los u$s 117 millones en el circuito del Belgrano Cargas. Esto es para centros de almacenamiento e instalaciones de carga. Entre los proyectos destacaron que ya hay dos funcionando: Pampa del Infierno, de AGD (Ramal C12 - Chaco, de u$s 10,8 millones) y Tucumán, de la compañía Plot de u$s 9 millones.

En lo que hace a desvíos industriales en ejecución, se anotan proyectos de más de 15 compañías, divididos en cuatro zonas: Tucumán, Chaco, Puertos de Rosario (San Lorenzo, Alvear) y norte de Buenos Aires-sur de Santa Fe. Entre todos, suman inversión por alrededor de u$s 12 millones, de compañías como ACA, Renova, Cofco, Bunge, Lartirigoyen, AGD o Brugnoli.

Circunvalación

Pero también, la ley permitirá el avance sobre la misma ciudad de Santa Fe, además de un nuevo puente sobre el Río Carcarañá. En el primer caso, se trata de la circunvalación de la ciudad, lo que se traduce en evitar, por ejemplo, 61 pasos a nivel en menos de 50 km. que hoy hace que los trenes circulen a 20 km/h. Con esa obra prometen que circularán a 60 km/h.

Las mismas vienen a complementar la "renovación" de los trenes, que en la primera mitad del año transportaron 1,98 millón de toneladas de granos, 73% más que el mismo semestre de 2017. "Un récord que no se conseguía desde 2013", destacó Lemos, quien no obstante reconoció que se trata de un año "complicado" por la sequía y la devaluación. "Sin embargo, no siento que se estén demorando los proyectos; hay una inmensa necesidad logística", afirmó.