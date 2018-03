Tiembla el cable: ESPN se lanza "directo al consumidor" este año

La presentación de los últimos resultados financieros de Disney, cuyas ganancias netas cayeron un 14% hasta los u$s 2480 millones, dejaron varias frases destacadas por parte del CEO de la compañía, Bob Iger.

Y sin duda una de las más relevantes es la confirmación del lanzamiento este mismo año de una opción OTT de ESPN que se comercialice de manera directa al consumidor.

"Lanzaremos una plataforma deportiva de manera directa al consumidor en algún momento del 2017", reveló Iger, según releva el sitio especializado TodoTvNews.

Dicha plataforma contará con la tecnología de BAMTech, en la cual Disney acaba de invertir u$s 1000 millones.

"Tenemos que ser muy cuidadosos ya que tenemos aún acuerdos vigentes, relaciones existentes y mucho valor aún en el modelo tradicional de distribución. Pero puedo asegurar que es nuestra total intención salir ahí afuera de manera agresiva con ofertas directas al consumidor para ESPN y otras propiedades de Disney", aseguró el directivo.

Más información: Qatar ya gasta u$s 500 millones a la semana en la preparación del Mundial 2022

Iger se mostró además consciente de que este tipo de productos serán altamente disruptores en la industria, pero señaló que es el único camino hacia el futuro, por lo que ellos mismos deberán ser un poco disruptores aunque eso signifique hacerse dañarse un poco.

"Para hacer esto lo primero es estar dispuesto a crear o experimentar alguna disrupción a medida que migramos de un modelo de distribución tradicional hacia uno más moderno o no tradicional. Y parte del daño nos lo haremos a nosotros mismos. Es decir, entendemos que habrá una disrupción y creemos que nosotros debemos ser también disruptores", explicó.

Las declaraciones de Iger se dieron luego de que se conociera que las ganancias de Disney Cable Networks disminuyeran arrastradas por las pérdidas de ESPN. En este sentido, Iger aseguró no obstante que la nueva ola de plataformas OTT (Over The Top) de TV paga por internet que se están lanzando actualmente mejorarán los resultados de su cadena deportiva.

El ejecutivo opinó también durante otro pasaje de su presentación que la TV tradicional tiene actualmente demasiadas interrupciones comerciales, comentarios estos que se suman a otros ya realizados por James Murdoch (hijo de Rupert) de Fox o a los experimentos que está impulsando Turner en algunas de sus señales.