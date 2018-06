Tiembla Uruguay por la crisis del dólar en Argentina y busca no perder turistas

La corrida cambiaria argentina despertó nuevamente la preocupación de los exportadores uruguayos, lo que multiplicó las consultas a los expertos y movilizó a la industria del turismo a pedir la devolución del total del IVA y crear paquetes bonificados para compensar la pérdida de competitividad.

"Todos los días recibo consultas para tratar de entender qué pasa en la Argentina, cuánto se va a corregir el dólar y cuándo se va a estabilizar. Acá se mira mucho a la Argentina, es una referencia en la región y es el segundo mercado en importancia", dijo Alfonso Capurro, economista del Estudio Ferrere, en Uruguay. La Argentina, con unos u$s 2100 millones u$s 500 millones en bienes, u$s 1600 millones en servicios y turismo, le sigue a China, en u$s 2500 millones.

Antes, los uruguayos también se quejaban del atraso cambiario. Ahora, el valor de su moneda se corrigió más rápido que el resto de los emergentes, pero a menor ritmo que en la Argentina y de forma más ordenada: el dólar billete empezó el año en 28,8 y ayer cotizaba en 31,67 pesos uruguayos.

"Teníamos un atraso cambiario monumental y ahora se va a emparejar. Hay que ver qué va a pasar de aquí a fin de año. Hoy por hoy, Uruguay está a la par o 10% más caro que en la Argentina", dijo Luis Borsari, director de Turismo de Maldonado.

Uruguay compite con Brasil por el turista argentino. "Los argentinos han sido nuestros principales proveedores de turistas históricamente. En Punta del Este, los argentinos son los que más nos visitan, un 65% en el ultimo verano. Y eso no va a cambiar", se confió Borsari.

A raíz de la devaluación argentina, el sector pidió que retornara la devolución del 100% del IVA en los consumos de turismo gastronomía (restaurantes, bares, servicio de cátering para fiestas) y rentadoras de autos, lo que significa que la tarjeta de crédito o débito registra la devolución de la alícuota del 22%. También que la hotelería no cobre IVA. Estos beneficios se habían reducido a la mitad desde marzo pasado, a las puertas de la crisis argentina.

Desatada la crisis cambiaria, la Cámara Uruguaya de Turismo habló con la ministra del área a nivel nacional. "Estamos convencidos de que antes de octubre se van a instrumentar los beneficios y eso va a ayudar muchísimo", dijo Borsari.

Además, Maldonado está instrumentando paquetes aéreos con hotelería bonificados, para promocionar Punta del Este. "Estamos largando en 15 o 20 días. Esto es fundamentalmente para los argentinos que viajan fuera de temporada", dijo Borsari. Incluye pasajes aéreos bonificados y tres noches de hotel la primera pagada por el centro de hoteles; la segunda, por el gobierno departamental, y la tercera, por el pasajero. Se agregan restaurantes y cines a precios especiales.

Los exportadores también están preocupados por la volatilidad argentina. "Si bien en la Argentina está subiendo el dólar, en Uruguay, también. Ha sido menos que en la Argentina, y esa diferencia nos hace perder competitividad. Aunque si en Argentina aumenta la inflación, esa diferencia no será tan grande", explicó Teresa Aishemberg, gerente General de la Unión de Exportadores de Uruguay.

"El mayor impacto y el más inmediato en Uruguay es en el turismo. Cualquier exportación de Uruguay se puede ver afectada por el tipo de cambio. Pero hay que ver cómo reacciona el mercado al acuerdo con el FMI y la reciente calificación de la Argentina como mercado emergente", agregó.

Para el experto en comercio exterior, Miguel Ponce, "los tres grandes rubros afectados son el textil, el gráfico y el turismo". Y entiende que pueden mejorar las exportaciones argentinas: "Uruguay nos compra esencialmente, 70 a 80%, comestibles, productos terminados. Vino también. Va a poder comprar más ahora".

Finalmente, las inversiones en el mercado inmobiliario de argentinos no se resintieron, según coincidieron Borsari y el abogado Jonas Bergstein.

"Los proyectos inmobiliarios de cierto porte radicados en Punta del Este siguen su curso sin inconvenientes. Nadie llamó para decir vamos a parar la obra", dijo Begstein, quien sí recibió llamados de exportadores. "Todos hubiéramos deseado una estabilización más rápida de la que en los hechos terminó siendo", concluyó.