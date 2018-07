Telefónica impugnó la fusión de Telecom y analiza ir juicio internacional

El grupo Telefónica solicitó ayer a la Secretaría de Comercio la impugnación de la fusión de su competidora Telecom con Cablevisión, aprobada el 29 de junio. En un documento, emitido a casi un mes de aprobada la operación por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia, advirtió que "ya ha iniciado las correspondientes acciones legales en fueros nacionales para cuestionar una decisión injusta y discriminatoria y se encuentra analizando las herramientas internacionales a su disposición para defender sus derechos".

En un comunicado, la operadora de origen español destacó que, como resultado de esta fusión, un único proveedor concentrará casi el 60% del mercado de banda ancha fija a nivel nacional y hasta 90% en determinadas ciudades. Esto, según el documento, "reafirma un trato discriminatorio para el resto de los operadores, pone serios obstáculos la competencia en el mercado de telecomunicaciones y favorece al operador dominante".

La resolución oficial, "pone en peligro las inversiones que requiere el sector y tendrá consecuencias muy serias para el futuro de las telecomunicaciones en Argentina", advirtió Telefónica, y destacó que "por largo tiempo la empresa fusionada será la única que podrá ofrecer paquetes integrados, mientras sus competidores seguirán enfrentando limitaciones".

En tanto, también criticó que, "mientras en el mercado minorista la entidad fusionada ofrece anchos de banda mayores a 20 MB en su red de cable, el producto mayorista que Telecom se comprometió a poner a disposición de sus competidores, se proveerá sobre su red de cobre con anchos de banda máximos de 6 MB".

Asímismo, advirtió que "no se establecieron condiciones para evitar que Telecom tenga acceso preferente a contenidos relevantes ni se dispusieron reglas para su comercialización sin discriminar a competidores. Por último, señala que no soluciona la clara ventaja que Telecom tiene en espectro para proveer servicios móviles (80 MHz más que sus competidores), sino que se limita a recomendar a ENACOM que evite que la entidad fusionada use dicho espectro hasta ejecute su devolución".

"El nivel de concentración que la resolución permite, sin asegurar un ambiente de competencia efectiva, no tiene precedentes en ningún país de la OCDE", adverte el escrito- con lo que "resultan profundamente contradictorias con el objetivo que se ha planteado el país de ingresara esta organización internacional.

Consultados por este diario, voceros de Telefónica declinaron hacer declaraciones más allá del comunicado, mientras que en Telecom y en Defensa de la Competencia señalaron que "están estudiando los pasos a seguir" a partir de esta demanda.