Telefe y Canal 13 televisarán a los cuatro grandes y se judicializa Fútbol para Todos

"Fíjense cuánto pueden poner", les dijo Fernando Marín, director del programa Fútbol para Todos (FpT) a los representantes de los canales de aire. Los hombres de negocio se fueron tratando de hacer números, pero no había forma de alcanzar los casi $ 1900 millones que el Gobierno deberá desembolsar para pagar los derechos de televisación a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Días más tarde, y en lo que algunos canales señalan como una maniobra para beneficiar a los más grandes, la administración nacional decidió entregar al Grupo Clarín y a Telefónica la televisación de los partidos más importantes del fútbol argentino. A cambio, el Gobierno recibirá 150 millones de pesos.

"Los canales no tienen plata para salir a pagar el FpT, es esto y no mucho más", confió una alta fuente de una de las pantallas más importantes del país quien reconoció que "Canal 13 y Telefe fueron juntos para evitar que el Grupo Clarín se quedara con todo y, obviamente, si entraban iban a querer tener los mejores partidos". Pero esta decisión del macrismo ya generando controversias con los privados que entre hoy y mañana podrían judicializar la televisación de los goles.

"Nos citaron a los cuatro canales de aire (Canal 13, América, Telefe y Canal 9) para que presentaran en forma conjunta una oferta por la transmisión de 15 fechas a partir del 5 de febrero. Por algún motivo que se desconoce cerraron un acuerdo con Artear y Telefe por el que se habría pactado que estos dos canales se quedarían con las transmisiones de los partidos de los denominados ‘clubes grandes" aunque faltaría definir quién tendría la prioridad para televisar los partidos más importantes de cada fin de semana’, explicó una fuente del sector a El Cronista.

Aunque aún no habría nada firmado, las fuentes consultadas confirmaron que lo que se cerró es que "entre los dos canales aportan $ 180 millones, lo que les asegura este esquema hasta mayo, después se verá". De los otros dos canales privados, el 9 decidió que no quería participar de la discusión de dinero y le hizo saber al Gobierno que no tenía problema en transmitir el "paquete de los sábados", que son los encuentros de menos audiencia.

Pero quien no se mostró conforme con este acuerdo fue América TV que en los próximos días podría presentar un recurso de amparo en la justicia alegando que el Gobierno no hizo una licitación pública y entregó la parte más jugosa del negocio de manera directa.

Tanto los directores de América como los del resto de los canales saben que, aunque la publicidad no sea mucha –podrán comercializarla de manera directa–, es mejor desde el punto de vista comercial la transmisión de los equipos más convocantes.

Además, la discusión judicial no sólo será contra la decisión del programa FpT sino también contra quien lo conduce, ya que los abogados del canal de Daniel Vila están preparando una carta documento contra Marín.

Desde las señales que se quedaron con las transmisiones afirmaron a este medio que la decisión de América TV "es porque quería esos partidos pero pretendía no poner un peso".

Desde el canal palermitano negaron que esa sea la motivación aduciendo que ofrecieron "alrededor de $ 75 millones". Pero mientras en los pasillos de la Casa Rosada y del Palacio de Justicia se dirime quién tiene razón, deberán resolver un inconveniente técnico del nuevo modelo de televisación.

Como las dos señales televisabas más grandes pidieron "exclusividad" la pantalla de la TV Pública no podría televisar esos partidos y tendrá reservado otros de "menor atractivo". Y, aunque Telefe y Canal 13 son canales de aire, llegan al interior del país a través de repetidoras o de los servicios de televisión por cable.

Ahora lo que podría pasar es que el que vive en una ciudad en donde no hay repetidora de los canales 13 y/o Telefe y no tienen contratado un servicio de televisión por cable no podrían acceder a ver los partidos. En campaña, el presidente Macri había dicho que iba a continuar con el programa FpT pero "bajando los costos de producción y sin emitir avisos políticos durante las transmisiones para que el fútbol vuelva a ser el lugar de encuentro de todos los argentinos".

Hasta ahora, y según confiaron fuentes de las empresas que prestan servicios al programa, el FpT "está confirmado hasta mayo, después no se sabe".