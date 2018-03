Telecom Italia apura los tiempos y David Martínez se acerca a la filial argentina

El magnate mexicano David Martínez, socio del Grupo Clarín, está a punto de quedarse con Telecom Argentina, ya que estaría a punto de recibir la autorización por parte del nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para cerrar la operación de compra de la compañía de telefonía. Pero mientras se espera la decisión oficial, desde el sector privado apuran los tiempos.



Ayer, el presidente ejecutivo de Telecom Italia, Marco Patuano, aseguró que la compañía "está trabajando para completar la venta de su participación en Telecom Argentina". Patuano, destacó que la compañía intentará lograr un acuerdo para desprenderse de su participación en la empresa antes de fin de año. Y lo hizo en la presentación del plan estratégico para los próximos tres años que se realizó ayer en Londres, donde detalló que contemplan un "necesario incremento de las inversiones" en Brasil y la venta "antes de final de 2016" de Telecom Argentina.



Fuentes del sector que siguen de cerca las negociaciones confiaron a El Cronista que "la decisión del gobierno nacional de darle luz verde ya estaría tomada" y la comunicación por parte de la Enacom "podría ser esta o la próxima semana".



Desde el Gobierno confiaron que esta semana no habrá reunión de directorio de la Enacom pero confirmaron "que el caso está en estudio" y que habrá una "pronta resolución". El fondo Fintech podrá culminar con la operación de compra hasta abril de 2017, si para esa fecha no obtiene la autorización de la administración pública argentina se caería la operación.



La venta de la telco argentina comenzó en 2013 cuando la empresa controlante –Sofora Telecomunicaciones– aceptó la propuesta de Fintech en una operación que, inicialmente, había sido pactada en 960 millones de dólares. Y todo hacía suponer que se iba a resolver con rapidez ya que Martínez tenía muy buena sintonía con el Gobierno de Cristina Kirchner y, aunque es socio del Grupo Clarín en Cablevisión presentó un plan de adecuación a la Ley de Medios mientras su socio la discutía en la justicia.



Sin embargo, en octubre de 2015 y luego de dos años de negociaciones, la administración kirchnerista le negó la autorización. El empresario Martínez insistió y presentó ante el ahora desaparecido Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (Aftic) un recurso administrativo de reconsideración y es lo que está definiendo hoy el gobierno de Mauricio Macri.



El problema que podría enfrentar ahora Martínez no es una oposición de parte del macrismo –ya tuvo reuniones con el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y con el titular del Enacom Miguel De Godoy, titular del Enacom– sino su sociedad en Cablevisión que acaba de comprar Nextel, lo que lo dejaría actuando en dos empresas que compiten en el negocio de la banda ancha, la telefonía móvil y la TV por cable.



"En principio no había ninguna incompatibilidad con que tenga el 40% de la empresa controlante de Nextel y la mayoría accionaria de Telecom Argentina y Personal", aseguran fuentes cercanas al empresario. Además, recuerdan que cuando se formalizó la operación con Telecom, Martínez no habría objetado desprenderse del 40% del operador de la TV por cable. En algunos despachos oficiales y privados desconfían de que eso pueda ser realidad. "Si no tiene obligación, no tendría ningún sentido", dicen.