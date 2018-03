Telecom Argentina apunta a competir con Cablevisión en el negocio del cable

A partir del desembarco en Telecom Argentina, el empresario mexicano David Martínez planea desarrollar negocios vinculados a la emisión de contenidos para televisión paga. Si bien actualmente, la legislación argentina le impide a una empresa de telecomunicaciones competir con las operadoras de TV por cable, el dueño del fondo Fintech espera que el Gobierno permita esta competencia en un futuro no muy lejano.

El objetivo de quien se acaba de convertir en el accionista controlante y operador de la principal compañía telco del país es invertir fuerte en el despliegue de una nueva red de telefonía fija a través de la cual Telecom Argentina le ofrecerá a sus más de 19 millones de clientes el llamado triple play. Es decir, telefonía fija, celular y cable. Es decir, poder salir a competir de manera directa con los líderes en la oferta de televisión por cable, como Cablevisión.

De hecho, en la empresa del Grupo Clarín, Fintech controla el 40% del capital. Sin embargo, al ser accionista minoritario no está obligado a desinvertir, con lo cual David Martínez considera que no habrá problemas regulatorios ni legales para continuar en dicha compañía a pesar de preparar una pelea por este negocio desde Telecom Argentina.

"Fintech quiere convertir a Telecom Argentina en el principal jugador en el negocio telco, con lo cual estamos preparando un fuerte plan de nuevas inversiones, para desplegar la mayor red de 4G del país, con una calidad de servicio internacional. A la vez, queremos construir una red fija que, será la de mayor rentabilidad del grupo, que permita acercar más valor y ofrecer servicios de video como lo hace Cablevisión", explicó el ejecutivo durante un reportaje telefónico con El Cronista.

Este año, durante la gestión de Telecom Italia, la empresa anunció inversiones por $ 35.000 millones para el país durante los próximos 24 meses. Sin embargo, Martínez piensa en aumentar ese número, una vez que termine de analizar el costo de la futura red fija que llegará con fibra a los hogares. Pero como ahora el marco legal le impide ofrecer este servicio, Telecom comenzará a vender un servicio de video on demand por Internet.

La semana pasada, Martínez, fundador y presidente de Fintech Advisory, cerró la compra de 51% de las acciones ordinarias de Sofora llevando su participación en esa sociedad al 68% del capital social y votos. Sofora es a su vez, titular de 100% de las acciones ordinarias con derecho a voto de Nortel Inversora, empresa cuya participación accionaria equivalente al 54,74% de las acciones ordinarias y derechos de voto en Telecom Argentina.

Nacido en la ciudad mexicana de Mon

terrey en 1957, Martínez también participa en otros sectores de negocios de la Argentina. Además de ser socio de Clarín en Cablevisión, también tiene activos energéticos a través de su participación en Genneia. Es también uno de los primeros participantes en el mercado secundario de deuda soberana y corporativa de las economías emergentes. Y si bien reconoce que "con Telecom hay mucho por hacer", admite que sigue mirando nuevas oportunidades de inversiones en Argentina. "En especial, en energía y en el sector financiero", adelanta.

Hasta ahora, viene invirtiendo desde 1994 y tuvo un papel decisivo en procesos de restructuración y consolidación de empresas como Telecom Argentina, Metrogas, Autopistas del Sol, Cablevisión, Multicanal, Transener, Genneia (ex Emgasud), CIESA /TGS y EASA/Edenor.