Tecnología para sumar productividad

La incorporación de la tecnología al negocio agropecuario es cada vez más imprescindible. "El desafío es producir más en las hectáreas que tenemos. Hay que hacer más uso de la información que hoy está, pero que no se usa. Hoy la combinación con imágenes satelitales, por ejemplo, permite aumentar la productividad", destacó Horacio Busanello, de Los Grobo. El directivo precisó por cada dólar invertido se recuperan de u$s 3 a u$s 5.

Carlos Blaquier, de Ledesma, indicó que la empresa se encuentra en un plan de reducción de uso de gas, con el objetivo de llegar a un consumo cero. "Eramos uno de los principales consumidores del país y ya reemplazamos 40% del consumo con energías renovables provenientes de la biomasa que generada con desechos vegateles", indicó .