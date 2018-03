Taxistas en pie de guerra: ya convocan a una marcha contra Uber

No será fácil para Uber operar en la Argentina, tal como tiene previsto. Luego de que la empresa lanzara su convocatoria a través de las redes sociales para futuros choferes, las reacciones en contra no se hicieron esperar. Los dueños de taxis ya anunciaron que se movilizarán el próximo 6 de mayo en señal de protesta por la inminente llegada de la plataforma móvil, que permite solicitar traslados con conductores particulares.

El presidente de la Federación Nacional de Propietarios de Taxis, Jorge Celia, confirmó ayer a la agencia Efe la convocatoria de la manifestación en mayo contra Uber que, según su opinión, ejerce una competencia desleal. "Sabíamos que a partir de marzo Uber iba a estar intentando entrar en Argentina, se ve que se les retrasan los planes porque no encuentran respuesta a nivel gubernamental", indicó Celia, quien advirtió que los taxistas del país están en estado de alerta.

Por ahora, los conductores de taxis cuentan con el aval del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de quien depende la regulación de los servicios públicos de transporte, desde donde aseguran que cualquier empresa que quiera entrar al país, y en este caso a la ciudad de Buenos Aires, tendrá que ajustarse a la leyes vigentes.

Fuentes del ministerio de Transporte porteño precisaron no tener noticias del desembarco de la empresa pero adelantaron que deberá acomodarse a la legislación, que sólo contempla la contratación de transporte público a distancia a través de servicios de radiotaxi.

Por otro lado, la Justicia ya dio la razón a los taxistas en una sentencia que ratificó la ilegalidad de la aplicación móvil Easy Taxi –que facilita la reserva online de estos servicios–, que había sido denunciada varias veces por los gremios del sector. "Como esto es todo tecnología, ahora han contratado algunos CEOs para ver si lo arman. Pero con nosotros van a tener inconvenientes porque no lo vamos a permitir bajo ningún concepto", señaló el titular del gremio de conductores de taxis de la Ciudad, Omar Viviani, en declaraciones a radio Rivadavia. El gremialista anticipó que presentarán un proyecto de ley para prohibir ese sistema, y aseguró que el Gobierno nacional también se opone.

Para Celia, el pedido de Uber para reclutar conductores no recibió una respuesta masiva, por el "desconocimiento de esta aplicación por parte de la sociedad argentina".

La convocatoria a través de Facebook y Twitter para conductores se sumó a los anuncios que la empresa publicó en Linkedin hace unas semanas, donde ofrecía puestos de dirección para una sede en la Argentina. "No tenemos fecha de inicio de operaciones, primero queremos entender el interés y la disponibilidad de los argentinos que están buscando nuevas oportunidades económicas", dijo el domingo pasado Soledad Lago Rodríguez, gerente de Comunicación de Uber para el Cono Sur.