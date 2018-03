¿Tasas, bonos o acciones?: qué tipo de inversión recomiendan los expertos

¿Cuál es la inversión más rentable hoy, en el actual contexto económico mundial y nacional? Esa pregunta, que de manera cotidiana orienta las decisiones de los inversores, fue la guía con la que José Siaba Serrate (Estudio Siaba Serrate), Leonardo Chialva (Delphos Investment), Javier Mutal (Jacob) y Eduardo Blasco (Maxinver) analizaron las opciones de inversión en el marco del panel de debate ‘Mercados internacionales. Debate de traders: ¿compro o vendo?‘ de la tradicional ExpoEFI.

La apuesta por el peso en el corto plazo vía Lebac es, por recomendación de los cuatro participantes del panel, una de las opciones que todos los inversionistas argentinos deben mirar a la hora de colocar parte de sus activos financieros.

Los cuatro consideraron que el rendimiento del peso es superior al dólar, aunque Eduardo Blasco aclaró que hay que apostar por las Letras del Tesoro ‘a corto plazo‘.

"El costo del dinero parece ser lo suficientemente atractivo como para convertirse en la opción más recomendada", le dijo a CRONISTA.COM el analista financiero Claudio Zuchovicki, como resumen del panel en el que participó como moderador.

Leonardo Chialva detalló las condiciones que deben tenerse en cuenta a la hora de pensar en colocar el dinero en esta opción. "La estructura impositiva de cada uno es importante. Para el ciudadano común, la opción es la Lebac corta", recomendó.

Javier Mutal, si bien coincidió que tasa en pesos es una inversión rentable, abrió el panorama: "El CER le gana a tasa y a dólar. Con un horizonte de largo plazo, hay que apostar a bonos indexados al CER bien largos. Es la inversión más rentable de todas", aseguró.

Mercado estadounidense y latinoamericano: ¿comprar o vender?

Leonardo Chialva: “Depende de los sectores. El sector manufacturero no está mal. El consumidor sigue consumiendo bien. Ahora, si compraste acciones de empresas petroleras, estás abajo del agua. No es cuestión de comprar porque cayó y vendo esto porque subió. Con esa lógica vendiste Apple en el 95 por dos dólares. Te perdés cosas nuevas. Hay que comprar lo que uno cree que macroeconómicamente anda bien. Y bienes de consumo anda bien. También hay que ver el sector relacionado con la obra pública y la infraestructura”

Javier Mutal: “Soy más optimista sobre latinoamérica en general que sobre EE.UU. en particular. Está indicando que se está terminando un ciclo y que está llegando algo nuevo. Ahora para los mercados emergentes viene una nueva etapa, un nuevo ciclo”.

José Siaba Serrate: “No veo mucho valor en bonos emitidos por soberano. Comprar una canasta diversificada de acciones corrientes es mejor. Claramente los mercados emergentes tienen mucho más atractivo. Desde el punto de vista de riesgo, uno va a estar sometido a una volatilidad importante.

Qué mirar todos los días en el mercado antes de tomar las decisiones

José Siaba Serrate: Nada. Levántense con tranquilidad porque los saltos que vamos a ver son puro ruido y pocas nueces. Las variaciones de precios pueden ser de enorme magnitud y el shock que las produce pueden ser por situaciones de pequeña magnitud. El año empezó muy complicado pero no parecía nada demasiado serio. Estamos casi en el mismo lugar en el que estábamos el año pasado. El mercado ha crecido, sobre todo los instrumentos de crédito.

Leonardo Chialva: Lo primero que hago cuando los chicos se van al colegio es leer los diarios brasileños. Es un mercado muy atractivo. Ha estado subiendo mucho en estas últimas semanas. Y tiene una gran similitud con la Argentina 2012-2013. Lo segundo, la campaña electoral de EE.UU. Esto puede derivar en un cambio en la política fiscal del país. Por eso miro especialmente a empresas constructoras con vínculos con la obra pública de EEUU.

Javier Mutal: Si se están manteniendo las tendencias globales, macroeconómicas y financieras, es decir, si el paradigma global aún está vigente o si está cambiando así me preparo. A la tarde me pongo a ver qué pasa con la Argentina. En términos de tendencias globales hay 5 que son centrales: el rendimiento negativo de la deuda emitida de países soberanos, que rinde menos de del 0%; las tasas de la FED, y las expectativas de subas; el crecimiento de China, que ya no lo hace al 12%; la caída de Brasil; y el precio de los commodities.

Qué pasa con las tasas de interés

Eduardo Blasco: Las tasas van a seguir bajas. Aunque va a haber una tendencia a la suba de la tasa de corto plazo en la FED, no veo lo mismo en el Banco Central Europeo. Todavía tenemos un buen ócolchon de tasas bajas para invertir. Y si uno quiere hacerlo a 20 años, lo que hay que hacer es cobertura de tasas.

José Siaba Serrate: Vamos a tener un aumento de tasas de interés leve. La FED se ha acomodado. Porque la Fed acomoda a lo que necesita Japón, Estados Unidos, Alemania, y por supuesto nosotros.

¿Cómo invertirían 100.000 pesos?

José Siaba Serrate: Colocaría una buena parte en la bolsa americana y mucho Brasil. En Argentina colocaría en bonos.

Leonardo Chialva: Invertiría en empresas de consumos. Nike, Apple… lo que consumen los chicos. También colocaría en Brasil, pero hay que estar muy informado porque el contexto cambia mucho. Respecto de la cartera local: tasa. En julio-agosto: rotar a tener más acciones. Pero hoy, tasa en pesos.

Eduardo Blasco: Invertiría 30-40% en tasa porque va a acompañar bien la inflación. Un tercio de bonos nacionales a largo plazo. Y el otro tercio iría a la Bolsa, mirando los índices.

Javier Mutal: Con un horizonte de largo plazo, bonos indexados al CER bien largos. Es la inversión más rentable de todas. Si Argentina logra que se materialicen las expectativas positivas y sale adelante, estos bonos van a competir con el Merval. En una visión más de largo plazo, y esperando la convergencia macroeconómica, el bono CER es el activo más valioso.