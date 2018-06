Tambos en rojo: productores piden una recomposición del precio

Alertados por la suba de costos y la falta de respuestas oficiales y de la industria, los productores lecheros reclamaron a través de Carbap (la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos aires y La Pampa) una serie de medidas entre las que resalta una "inmediata recomposición del precio pagado al productor".

Según explicó a El Cronista Horacio Salaverry, Tesorero de la entidad, la brecha entre lo que paga la industria y lo que debería pagar para cubrir los costos de producción supera $ 1,20 por litro. El valor de producción se ubica actualmente en alrededor de $ 7,20, cuando la industria paga un promedio de $ 6. "La industria tiene capacidad para pagar esa diferencia", afirmó.

La última devaluación potenció la suba de costos con muchos de los insumos importados, para una industria que ya viene desde hace varios años sufriendo la falta de competitividad. "La vaca come en dólares y vende leche en pesos. Nuestros insumos aumentaron el 40% y la leche sólo el 10% en lo que va del año. Ecuación mortal para los tambos, sector que viene herido desde hace muchos años", sentenciaron.

En este contexto, Carbap junto a la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Asociación Productores de Leche (APL) y la Cámara de productores de Leche del Oeste Bonaerense (Caprolecoba), entre otras entidades del sector plantearon que el cierre de tambos se acentúa día a día y la producción sigue en caída libre. "La industria no se hace responsable, mira para otro lado y no da respuestas. La provincia de Buenos Aires ofrece analizar líneas de financiamiento mediante el Banco Provincia pero las tasas son imposibles de pagar, y la Nación sólo muestra datos, y no presenta soluciones concretas", afirmaron.

Justamente el Gobierno se encargó de difundir los datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), dependiente del Ministerio de Agroindustria con indicadores que mostraron cierta recuperación de la producción lechera en el primer cuatrimestre del año. Un incrementó del 9,4% interanual en los primeros cuatro meses, con 3211 millones de litros de leche cruda producidas, unos 275 millones más respecto a los 2036 millones de litros del primer cuatrimestre de 2017. Cabe aclarar que aquel cuatrimestre había sufrido las consecuencias de las inundaciones de las cuencas tamberas, por lo que se compara contra un nivel de producción bajo. Además de la recomposición del precio, la solicitud también abarca un acortamiento de los plazos de pago ("se paga diferido a 30 a 45 días") y que el gobierno revea los tiempos para aplicar herramientas de financiamiento que estén al alcance de los productores. "De lo contrario lo único que se logra es gradualismo en el quebranto", sostuvieron.

El reclamo de los productores se da tras haber participado el pasado miércoles 6 de junio de la Mesa Provincial de Lechería. Según manifestaron, ninguno de los eslabones mostró intenciones de recomponer la situación de la producción láctea: tanto los funcionarios nacionales y provinciales, como los representantes del CIL (grandes industrias) y de Apymel (pequeñas y medianas industrias) "sólo esbozaron líneas de trabajo a analizar sin dar ninguna respuesta concreta para el corto plazo".