Suiza, en el top ten de la inversión extranjera en el país

Las firmas suizas "se mantienen desde años en el top ten de Inversión Extranjera Directa", aseguró el embajador Hanspeter Mock. De las más de 70 firmas helvéticas radicadas en el país, varias anunciaron recientemente desembolsos. Además de Novartis, la cementera Holcim invertirá u$s 120 millones en ampliar su planta en Córdoba; Glencore anunció u$s 160 millones para convertir en subterránea la mina de cobre a cielo abierto de Bajo La Alumbrera; ABB u$s 13 millones para instalar cargadores de autos eléctricos; Nestlé también anunció inversiones y un grupo de bancos suizos visitará el país durante el G20. "El intercambio es fluido: Suiza exporta químicos, medicinas y maquinaria y Argentina exporta oro sin procesar, vinos y alimentos".