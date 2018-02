Sueño supersónico: Uber lanza servicio de "taxis voladores" en solo cinco años

Mientras en la Argentina, el servicio de Uber aún no es legal, a nivel global la compañía de servicios de transporte tiene planes cada vez más ambiciosos. Su CEO, Dara Khosrowshahi, confirmó ayer que contemplan la comercialización del servicio de taxis aéreos con el nombre Uber Air en un plazo de entre cinco a diez años.

El directivo afirmó que la empresa de transporte espera que los nuevos vehículos se conviertan en un método accesible de transporte masivo. Khosrowshahi hizo estas declaraciones durante un foro de inversores en Tokio, en su primera visita a Asia como presidente ejecutivo de Uber.

La compañía viene trabajando en un proyecto para "conquistar el cielo": una opción para volar de un punto a otro, como ahora se hace en auto.

En el WebSummit de Lisboa, el año pasado, se develó que el plan incluye el uso de vehículos capaces de unir por aire ciudades cercanas y con capacidad para cuatro pasajeros. Para lograrlo, se utilizarán pequeñas aeronaves que despegan en vertical como los helicópteros y que luego operan como avionetas eléctricas.

La idea de Uber es comenzar en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, donde deberán contar con puntos de carga y descarga de pasajeros. Y, en un principio, los vehículos aéreos serán manejados por pilotos humanos, aunque más adelante puedan ser reemplazados como la empresa también intenta hacer con los conductores de los autos. Por este tema, Uber firmó un acuerdo con la NASA que, según destacó Jeff Holden, el responsable de la nueva división de Uber, sienta las bases para colaborar en el desarrollo de la próxima generación de tecnología espacial. "UberAir conectará las ciudades con más vuelos que nunca, con seguridad y eficacia", precisó Holden.

También se dio a conocer que Uber trabaja en "skyports", pequeños espacios de aterrizaje y despegue que se ubican en terrazas, jardines sobre edificios o espacios urbanos con acceso para sus aeronaves. Y que son varios los modelos de vehículo que están a prueba.

Otras ciudades donde lanzarán su modelo de taxis aéreos son Dallas, Dubai y México.

Khosrowshahi que asumió como presidente ejecutivo de Uber a mediados del año pasado enfrenta el desafío de fortalecer el negocio de la empresa en Japón, un mercado potencialmente muy lucrativo y donde están presionando a los reguladores para que alivien las estrictas reglas que la industria del taxi. Según información de la agencia Bloomberg, el mercado de taxis de Japón mueve nada menos que u$s 16.000 millones al año. "Veo a Japón como una oportunidad increíble y es claro que nuestro acercamiento a este mercado realmente no funcionó. Necesitamos contar con socios y, en particular, asociarnos con la industria de los taxis locales, que tienen un producto muy sólido", dijo ayer Khosrowshahi.

Otro de los retos es cambiar la trayectoria financiera de empresa, cuyas pérdidas se acumularon en el último año en la búsqueda del crecimiento en todo el mundo. En su participación de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Khosrowshahi comentó que, incluso mientras sean agresivos en la expansión, están buscando maneras de ser más eficientes. Su objetivo para 2018 es "volver a la normalidad". Durante el tercer trimestre del año pasado, Uber perdió u$s 1460 millones, por encima de u$s 1060 millones del período anterior.