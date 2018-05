Starbucks anunció inversión de $ 200 millones y 15 nuevos locales

La cadena internacional Starbucks cumplió su décimo aniversario en Argentina. El 30 de mayo de 2008 abrió su primer local en el shopping Alto Palermo, donde los memoriosos recuerdan que se formaron largas filas para probar la nueva manera de tomar café. Una década después, la empresa ya tiene activas 130 tiendas en el país con 1700 empleados. Este año proyecta abrir 15 locales más, en los que le dará trabajo a 200 personas, con una inversión de $ 200 millones.

Pablo Jaratz es el gerente general de Starbucks Argentina. En diálogo con periodistas, comenta que han generado millones de conexiones con nuestros clientes y seguirán "entregando productos de calidad" e innovarán en las bebidas, el servicio y los formatos de tiendas.

Una de las ideas de la firma es poder personalizar las experiencias de sus clientes. Según Jaratz, el funcionamiento de la app de Starbucks depende de la calidad de las telecomunicaciones en el país. "Necesitamos que mejoren para poder avanzar", dice. Así, por ejemplo, los usuarios podrán pedir su café cuando estén en las cercanías de una sucursal, para llegar y retirarlo al instante.

Aunque Starbucks nació en Estados Unidos, el grupo mexicano Alsea tiene la operación en América Latina. En la región hay 955 unidades de la cadena, con 668 en México (donde llegó en 2002), 130 en Argentina (empezó a operar en 2007), 109 en Chile (desde 2013) y 48 en Colombia (inició en 2014).

Pablo de los Heros es el director de Alsea Argentina. El ejecutivo comentó que el plan de la empresa es llegar en 2022 a 220 tiendas de Starbucks, con lo que se incorporarían "1200 jóvenes" al mercado laboral.

Más allá de su relación con la firma estadounidense, Alsea también opera en Argentina 111 locales de Burger King y uno del restaurant de comida china P.F. Changs. Con otras marcas, también tiene puestos los pies en Brasil y España.

El grupo reportó a la Bolsa Mexicana de Valores ventas netas en 2017 por más de u$s 2150 millones al cambio del último día de ese año, una utilidad neta de más de u$s 60 millones y un EBITDA de más de u$s 325 millones.

En ese informe a sus inversores el director general, Renzo Castillo, comentó que el programa de fidelización My Starbucks Rewards en Argentina poseía después de nueve meses de gestión "un 14% de la participación de ventas de la marca en el país" y contaba "con más de 106.000 usuarios".

Devaluación y tarifas, en el debe

El informe de Alsea a la Bolsa en México sobre sus operaciones en el primer trimestre de 2018 tiene dos menciones a Argentina. En el capítulo de ventas netas, que aumentaron un 9,1% interanual en la región destaca: "El aumento en ventas fue parcialmente contrarrestado por el efecto negativo de la devaluación del peso argentino frente al peso mexicano y la baja en la inflación en Argentina". Asimismo, el EBITDA creció 10,8% anual, pero con beneficios que fueron "parcialmente contrarrestados por el alza en las tarifas de servicios de energía principalmente en Argentina" y la devaluación, entre otros factores.