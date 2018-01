Spotify hace los deberes para comenzar a cotizar en los mercados de Estados Unidos

El servicio de música en streaming Spotify informó de forma confidencial a los reguladores estadounidenses sobre una oferta pública inicial, que podría concretarse de forma directa en la primera mitad de 2018, de acuerdo a una fuente relacionada al tema, informó la agencia Reuters.

Si Spotify, que fue valorada en hasta u$s 19.000 millones el año pasado, sigue adelante con sus planes, sería la primera gran firma que empieza a cotizar en Bolsa de forma directa, una forma poco convencional de hacer una OPI sin recaudar capital nuevo.

Una cotización directa elimina sobre todo la necesidad de que un banco o un corredor de Wall Street respalde una OPI, además de muchas tasas asociadas. Al mismo tiempo, podría cambiar la forma en que las compañías venden sus acciones al público. La presentación confidencial fue reportada inicialmente por el sitio web de noticias Axios, aclaró la agencia Reuters.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) expandió la Ley para "Reactivar Nuestra Creación de Empresas" (JOBS, por sus siglas en inglés), permitiendo que todas las compañías, sin importar sus ingresos, presenten un borrador de declaración de OPI de forma confidencial antes de hacer públicas sus finanzas.

Spotify es la mayor compañía mundial de música por internet y cuenta con Apple Inc y Amazon.com Inc como sus principales rivales.

La agencia Reuters ya había informado que Spotify pretendía registrar una OPI a fines de 2017 y cotizar en la Bolsa de Nueva York a comienzos de este año. Consultado por este tema, una vocera de Spotify declinó hacer comentarios.

La firma fue demandada la semana pasada por Wixen Music Publishing Inc, que administra los derechos de 50.000 canciones de más de 2000 autores, por usar supuestamente miles de canciones, entre ellas algunas de Tom Petty, Neil Young, The Doors y Zack de la Rocha (Rage Against The Machine), sin licencia, autorización ni compensación para la discográfica.

Wixen Music se presentó ante un juzgado californiano para reclamarle a la plataforma unos u$s 1600 millones en concepto de regalías no abonadas.

No quedó claro cómo podría impactar la demanda en los planes de lanzar la OPI.

La intención de Spotify es lanzar una cotización directa en la primera mitad de 2018, a pesar de la demanda, según una fuente conocedora de la situación.

La presentación confidencial ante la SEC fue presentada con la ayuda de Goldman Sachs, Morgan Stanley y Allen &; Co, según la fuente.

La compañía había informado en julio pasado que tiene más de 140 millones de usuarios activos, con un catálogo de más de 30 millones de canciones, pero los suscriptores de pago son los que más importan en términos de negocio.

El último reporte de Spotify indicó que cuenta con más de 60 millones de usuarios de pago, el doble que Apple Music, su rival más cercano.