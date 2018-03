Sotheby’s lanza en la Argentina una red de inmobiliarias para el segmento de lujo

Sotheby’s International Realty –la división de propiedades de lujo de la tradicional casa de subastas– apuesta a crecer en el mercado argentino, a través de una asociación con la empresa local Gnvgroup, la desarrolladora de proyectos inmobiliarios que desde hace un par de años cuenta con su propia división comercial.



La proyecto de Gnvgroup y Sotheby’s contempla la apertura de cinco oficinas en la Argentina. Una en la Ciudad de Buenos Aires, que se inauguró oficialmente ayer, y las siguientes en los próximos cinco años en Zona Norte, Patagonia, Mendoza y Salta.



"Era importante para nosotros tener una fuerza más poderosa para la Argentina. Teníamos una oficina en Recoleta, con Adriana Massa, que sigue funcionando. Pero cuando vino Ginevra con la idea de hacer avanzar la marca en la Argentina era una asociación que queríamos hacer.

Tomaron los derechos para una parte de la ciudad de Buenos Aires y el resto del país", explicó Michael Valdes, global vicepresident of International Servicing de Sotheby’s, que llegó a Buenos Aires para la inauguración de la oficina porteña. La asociación de Gnvgroup y Sotheby’s será por un plazo de 25 años.



"Hay muchas esperanzas por el presidente nuevo. Ya se ve que en los últimos meses se está moviendo la economía en una dirección positiva. Se ha retrasada bastante el mercado aquí por situaciones políticas y económicas pero tienen un gran potencial. Tenemos cuatro oficinas en Uruguay y ahí, como han dependido tanto de los argentinos, también han estado afectados", agregó Valdes.



Sotheby’s International Realty tiene oficinas –a través de un modelo de franquicias– en 63 países y sumarán 12 más a lo largo de este año. La casa central está en Nueva York, donde la marca es la más antigua entre las que cotizan en la Bolsa de esa ciudad. Para el mercado local la perspectiva de la empresa es ampliar la base de clientes argentinos pero también la de extranjeros que quieren invertir en propiedades en el país.

Para Gnvgroup será una oportunidad de abrir su negocio a un mayor número de clientes extranjeros. "La idea es, a través de Sotheby’s, entrar un mercado infinito, donde uno puede exponer una propiedad y la pueden ver en 800 oficinas de 60 países. Funciona como una red de cooperación. Sobre todo para el resto del país, Mendoza y la Patagonia, que son más buscadas por extranjeros. Todo lo que es campos, viñedos y caballos les atrae mucho", destacó Mercedes Ginevra, CEO de la división comercial de Gnvgroup. "Hay mucho inversionistas que buscan el campo. Eso es una búsqueda de lifestyle que tenemos nosotros que es muy exitosa", agregó Valdes.



El proceso de Sotheby’s para concretar una asociación a través del modelo de franquicias no es simple y en el caso de Gnvgroup demandó aproximadamente un año. Termina con la aprobación de la casa de subastas, famosa por las obras de arte. "Ellos tienen el derecho de decir no a cualquier candidato que le presentamos", advirtió Valdes. La firma global realiza un trabajo de seguimiento muy de cerca a sus franquicias. "Analizan incluso las fotos de las propiedades que subimos a nuestro sitio y si alguna no cumple con los estándares de calidad. La marca es un sello de distinción", aclaró Mercedes Ginevra.



Las propiedades que se comercializan a través de Sotheby’s son de lujo, pero no tienen como requisito un piso en cuanto a precio. "La clave es la calidad de la propiedad. Ese es nuestro enfoque, el lujo residencial en todo el mundo", destacó Valdes. Entre las propiedades que comercializan hoy se destacan departamentos en Puerto Madero, con una base de entre u$s 4000 y u$s 5000 el metro cuadrado, hasta una residencia de u$s 16 millones en la Patagonia.