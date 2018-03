Sony apunta a atraer compradores entre los argentinos en Viña

Los viajes a Chile para comprar artículos electrónicos ya se volvieron tradicionales, ya que en el país vecino suelen ser mucho más económicos que en la Argentina, al ingresar importaciones sin aranceles, por no contar con una industria propia que los produzca.

Ante este contexto, Sony Chile ideó un nuevo servicio, llamado Pick Up Point, para atraer a los argentinos que veranean en las playas trasandinas, sin que tengan que viajar hasta Santiago, donde están los locales, para adquirir productos de la marca.

Hasta el 20 de febrero, los argentinos podrán comprar en el sitio chileno de Sony desde cualquier lugar, para luego retirar su producto en Viña del Mar y Reñaca.

"Muchos argentinos vienen a Santiago para visitar la ciudad e ir de compras. Tenemos tiendas físicas en shoppings de alto flujo de personas. Pero quisimos ir más allá. Como en enero y febrero vienen muchos argentinos a Viña del Mar y Reñaca, ideamos este servicio para que puedan comprar en nuestro sitio de Internet desde la Argentina o una vez que están acá, y les enviamos los productos al punto de retiro de Reñaca. Así pueden comprar sin interrumpir sus vacaciones para ir hasta Santiago", explicó Vicente Díaz, subgerente de Retail de Sony Chile.

"El principal beneficio es que los precios relativos frente a los de la Argentina son mucho más bajos. Los teléfonos móviles cuestan hasta 60% menos; los televisores, un 70% menos y en PlayStation el descuento llega hasta el 50%. Esos tres son los productos que más compran los argentinos en Chile", precisó Díaz. "Aún incluyendo el impuesto que se paga en la Aduana argentina, el beneficio es grande", agregó.

El costo del servicio es de unos u$s 8 y se puede adquirir cualquier producto del catálogo de Sony Chile. El plazo de entrega al punto de retiro ubicado en Reñaca, vecina de Viña, es de cuatro días hábiles.

Las expectativas de la filial chilena de Sony son buenas. "Se prevé que unos 160.000 argentinos visiten Viña durante enero y febrero. El servicio comenzó a funcionar ayer (por el martes). Pensamos que puede generar ventas por 70 millones de pesos chilenos, que equivalen a unos u$s 100.000. La idea es potenciar mucho más las ventas en verano", comentó Díaz.