Sinopec recalcula: sigue en el país y no vende sus activos a Galuccio

La petrolera china Sinopec habría revertido su decisión de abandonar la Argentina, y retomará los trabajos que había comenzado en el área del Golfo San Jorge, en la provincia de Santa Cruz, para lo cual busca un socio.

"YPF y Pluspetrol son serios candidatos", aseguró ayer a la agencia estatal de noticias Télam una fuente cercana a la negociación, quien dio por concluida la posibilidad de salida de la petrolera y la venta de sus activos argentinos a Vista Oil & Gas, la compañía fundada por el ex presidente de YPF, Miguel Galuccio.

Sin embargo, la empresa no comunicó nada oficialmente y desmiente "absolutamente" todas las versiones.

Al respecto, la fuente contactada por Télam explicó que "la oferta de Vista era de u$s 600 millones, una cifra inexplicable para el gobierno chino que pagó hace siete años u$s 2600 millones por estos mismos activos". Asimismo, indicó que "el gobierno chino pide que se justifique semejante pérdida", y subrayó que "como nadie puede explicar tamaña diferencia, y además el precio del barril de petróleo crudo está en alza sostenida, ya no hay motivo para irse".

Esta fuente remarcó que "las estimaciones de varios analistas es que el barril de petróleo se mantendrá elevado durante todo 2018, en el orden de los u$s 70 u u$s 80, y que es una tendencia que llegó para quedarse". En consecuencia, señaló que "con las nuevas condiciones, la idea es reflotar el proyecto original de buscar un socio, no de vender", al tiempo que precisó que Sinopec buscará "ofrecer una participación del 50% en los proyectos de desarrollo de la formación 129, la Vaca Muerta del Golfo San Jorge".

Justamente Galuccio anunció en 2014 cuando presidía la petrolera, que YPF había descubierto la existencia de hidrocarburos no convencionales en el Golfo San Jorge.

La misma fuente también destacó que otra cuestión que llevó a la petrolera a repensar sus planes en Argentina fue que "en 2017, en la provincia de Santa Cruz hubo una sustancial mejora de las condiciones laborales". Al respecto, justificó que "hubo elecciones en el gremio, en las cuales ganó una facción más dialoguista que beligerante, y se produjo una mejora en la relación con la empresa".

Como en febrero se celebra el Año Nuevo Chino, "está todo parado" en ese país, subrayó la fuente, que estimó que "para marzo se concretará el ingreso del nuevo socio".

A fines del año pasado se conoció la noticia de que Vista Oil & Gas, la empresa fundada a mediados de 2017 por Galuccio, había comprado los activos de Sinopec Argentina por unos u$s 600 millones. Era la vuelta del ex presidente de YPF a operar en campos argentinos, luego de haber recaudado u$s 650 millones con una oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa de Valores de México.

La salida de Sinopec de Santa Cruz había sido polémica. Después de meses de conflictos en todos los frentes en Santa Cruz, cuando la provincia era un hervidero por el atraso en los pagos a empleados públicos, el demorado inicio de las clases y el despido de petroleros, el empresario chino Chengyu Fu -titular de la compañía- quedó atrapado en un piquete que le impidió salir de su oficina, y justificó así el freno en las inversiones. También había quejas por el accionar del sindicalista Claudio Vidal, en un momento en que el crudo cotizaba en torno a los u$s 40 y u$s 45 por barril.

No obstante, como por arte de magia el barril de petróleo se disparó casi un 50% en apenas seis meses (tocó los u$s 70 en enero y ahora cotiza a u$s 65) y las inversiones que no eran tan rentables hoy son mejor vistas, mientras que la situación en la provincia ya no es tan caliente como en 2017. Un combo mucho más amigable para la actividad y para una marcha atrás en la venta de activos. Galuccio, por su lado, deberá volver a la carga.