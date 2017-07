Sin notificación sobre su suspensión, Bajo la Alumbrera sigue operando

La mina de oro y cobre en Catamarca, Bajo la Alumbrera, continua normalmente con su actividad ya que no fue notificada sobre la suspensión de sus operaciones que dispuso la Cámara Federal de Tucumán por una medida cautelar. Así lo aseguraron a El Cronista fuentes de la compañía que agregaron que hasta no tener una comunicación formal no hará cambios en la actividad.

La medida que se conoció la semana pasada, también afecta a la mina lindera a Bajo la Alumbrera llamada Bajo el Durazno pero de mucha menor envergadura. Ambas explotaciones son controladas por algunas de las principales mineras del mundo como Glencore, Goldcorp y Yamana Gold.

La decisión judicial se dio tras una serie de denuncias por contaminación que recibió la compañía. La Justicia indicó que no debería volver a operar hasta que se realicen informes periciales para medir el alcance de la degradación ambiental.

Además, se solicitó que la compañía Minera Alumbrera e YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio), concesionaria de ambas operaciones, contrate un seguro de cobertura con capacidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del posible daño, tal como lo prevé la ley general del Ambiente.

Bajo La Alumbrera es el principal yacimiento de cobre y oro a cielo abierto, ubicado a 2600 metros sobre el nivel del mar, en el noroeste de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y a 320 kilómetros al sudoeste de San Miguel de Tucumán. La compañía había previsto su cierre este año aunque finalmente las operaciones se extendieron hasta 2018.

Bajo el Durazno, la otra mina afectada, utiliza la misma planta de procesamiento de metales que Bajo La Alumbrera dado que en rigor es una prolongación de ese yacimiento.

La compañía anglo suiza Glencore posee el 50% del yacimiento Bajo la Alumbrera, mientras que la canadiense Goldcorp tiene un 37,5 % y Yamana Gold el 12,5 % restante.