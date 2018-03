Shell vende activos por u$s 5000 M

La petrolera holandesa Shell está cerca de vender activos por u$s 5000 millones para reducir su deuda. Según un comunicado del holding, "la empresa está haciendo progresos significativos en más de u$s 5000 millones en venta de activos, tras dos desinversiones que sumaron u$s 4700 millones". En el informe, Shell también mostró fuertes señales de que está en proceso de recuperación tras la reducción de sus gastos. Incluso, se especuló con su salida de Argentina, a pesar de haber anunciado millonarias inversiones para este año.