Sevicios ya colocan u$s 6000 millones en el exterior

Según estimaciones oficiales, en el país hay cerca de un millón de empresas en actividad pero sólo unas 9500 exportan, menos del 1%. "Por lo menos hay que triplicar ese número, debemos llegar a 30.000 empresas exportadoras", aseguró Alejandro Wagner, director de Comercio Internacional de la Agencia de Inversiones.

Los números duros cantan que el complejo oleaginoso exporta cada año unos u$s 18.000 millones, mientras que u$s 6000 millones corresponden a cereales, y el sector automotOR y los servicios basados en conocimiento, entre u$s 5500 y u$s 6000 millones cada uno.

La oferta local de servicios exportables abarca el software (FinTech y AgTech), videojuegos con destino a la región, animación y doblajes hacia Estados Unidos y Europa.