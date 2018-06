Severo: "En Argentina, van a ir llegando las inversiones por derrame"

En septiembre del año pasado el grupo japonés Hitachi, que fabrica desde trenes a autopartes, equipamiento médico, electrodomésticos y brinda servicios de consultoría, compró Pentaho, una compañía dedicada a Business Intelligence. Y así, la antigua división Data Systems se transoformó en Hitachi Vantara, sumando al negocio de almacenamiento de datos muchas otras funciones como el análisis de los mismos, el desarrollo de software y la transición hacia la "internet de las cosas". En marzo de este año, el uruguayo Sergio Severo fue nombrado vicepresidente y gerente general para esta nueva división. Nacido en Uruguay, se recibió de ingeniero en Electricidad, Sistemas y Telecomunicaciones en la Universidad de la República Oriental y luego hizo posgrados en Stanford y Harvard. Antes de ingresar a Hitachi, trabajó en SAP y HP. Su misión en la división Vantara de negocios será "llevar el negocio de soluciones basadas en datos a un crecimiento de dos dígitos", comentó a El Cronista en una reciente visita por Buenos Aires.

¿Qué servicios van a ofrecer con Vantara que antes no ofrecían con Hitachi Data Systems?

Seguimos ofreciendo almacenamiento de datos, pero híbrido. Parte en la nube, y parte queda en poder de la empresa, algo muy importante hoy, cuando todos están preocupados por la seguridad y privacidad de los datos. Además, le agregamos inteligencia de datos. Hoy las compañías tienen gran cantidad de información, pero no la están aprovechando al 100%. Pasa en todos los rubros. Los bancos, por caso, manejan gran cantidad de datos de sus clientes. Y terminan ofreciéndoles préstamos y otros productos a quienes no los necesitan. Por eso es vital ir hacia la transformación digital de los negocios, quienes no lo hagan van a desaparecer.

¿Cuáles son los sectores donde va a impactar más esa transformación?

Es difícil pensar algún sector que no vaya a estar impactado. Si tomamos los bancos, las transacciones ya no se están haciendo cara a cara en un mostrador, sino en forma digital. Si vamos a las Telcos, pasaron de vender teléfonos y cobrar por las llamadas, a brindar la conectividad para que otras empresas que desarrollan contenido, sean las que monetizan mientras ellas deben invertir en infraestructura. En energía, hay una enorme oportunidad para las compañías eléctricas de brindar internet en redes distribuídas, y sistemas inteligentes que permitan a los usuarios hacer un uso más eficiente y racional de la energía, asegurándose de usar la lavadora en la franja horaria en que hay menor consumo y tarifa más baja, por ejemplo, y al mismo tiempo pueden ofrecer sistemas de alarmas y seguros, porque tienen los datos sobre hábitos y necesidades de cada cliente...

¿Hay industrias o sectores más avanzados que otros?

En transporte aerocomercial, se llegó al punto de que los datos de cada vuelo son transmitidos en tiempo real a la torre y si hace falta hacer alguna reparación o cambio de alguna pieza, los mecánicos ya lo saben antes de que el avión aterrice. Con eso se gana mucho tiempo. En agro, la captura de datos en forma satelital o mediante drones permite hacer "agricultura de precisión" y mejorar el riego, la aplicación de fitosanitarios, saber el momento justo para las cosechas... En fin, en el sector salud hay muchos avances también, y muchas oportunidades de mejora: de la historia clínica digitalizada, vamos a pasar a una medicina personalizada en base al perfil genético de cada uno. Nada quedará fuera de los datos, son la materia prima para cualquier actividad.

¿Cómo está posicionada Argentina en esta tendencia?

Argentina es, dentro de la región de América latina, el país con más perspectivas de crecimiento. Pensamos que el mercado de la transformación digital va a crecer a dos dígitos.

¿Qué planes de inversión tiene la compañía en el país?

Estamos co-financiando proyectos de innovación con algunas startups, empresas y gobiernos, como el de la Ciudad de Buenos Aires. Este año pensamos duplicar la dotación de las oficinas locales, pasando de 40 a 80 empleados.

¿Cómo ven el clima de negocios en el país?

Vine hace un año al Mini Davos en Buenos Aires, y escuché de parte del presidente Macri el impulso que su gobierno quiere darle a las inversiones extranjeras y a una mayor apertura de la economía. Y creo que lo que él decía, ahora se está empezando a dar. Van a ir llegando las inversiones por derrame, y hay obras de infraestructura que se están haciendo. Todo esto va a generar mayores capacidades y empleo en el país.

¿Les preocupa la inflación y la inestabilidad cambiaria?

Sí, como empresa japonesa lo que se busca es la estabilidad y previsibilidad. Pero también el potencial de crecimiento y desarrollo de negocios. Por eso invertimos en China e India, y también en América latina y en el Río de la Plata. Aquí tenemos un buen bagaje cultural y educativo para competir globalmente.