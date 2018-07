Será difícil alcanzar la meta del 8% de consumo de energía renovable este año

En el marco del primer Energy Summit, Hernán Rodríguez Cancelo, Socio de PwC en la Argentina, sostuvo que será muy difícil alcanzar en diciembre la meta del 8% de consumo de energía renovable que establece la nueva normativa. Sin embargo, sostuvo que el consumo de este tipo de herramientas tiene un crecimiento progresivo y debe considerarse un éxito su implementación.

"Las energías renovables no van a competir con los recursos convencionales, la idea es que se pueda agregar oferta a una demanda que seguramente va a ser creciente. Para eso, son necesarias reglas claras y una visión a futuro. Es que si bien las energías renovables son diferentes a los hidrocarburos tienen un nexo en común y es que necesitan una visión de largo plazo y reglas claras para que justamente se pueda dar la inversión", comenzó su disertación Rodriguez Cancelo.

Las energías renovables y los hidrocarburos fueron la vedet de estos últimos tres años. "El Gobierno a través de la ley 27191 le da mucho impulso a las energías renovables con la particularidad que se impulsó a través de un sistema de penalización, por que exige y obliga a que una cantidad mínima de energía sea generada a través de fuentes renovables", explicó el especialista. Y es que según la nueva norma a partir de diciembre de este año se debe cumplir con el 8%, en diciembre del 2019 el 12% y así ir creciendo hasta el 20% en 2025.

¿Es posible la meta?

"La meta del 8% de energía generada por fuentes renovables para el 2018 es poco probable que se consiga y el Estado deberá aplicar la sanción que corresponda, pero no hay que pensar que el proyecto ha fracasado si no se alcanza la meta en diciembre del 2018", comenzó a explicar de forma positiva Hernán Cancelo en el encuentro que se celebró el miércoles 11 de julio en La Rural.

"Si uno se fija en los proyectos que ya están firmados y que están en proceso de construcción se llegará al 9% en 2019 en vez de al 12%, al 15% en 2020, yo en lo personal creo que hay que seguir marcando este rumbo y por supuesto los proyectos que no hayan cumplido con las metas estarán sujetos a las sanciones que implica la ley. No creo que haya que desesperarse, yo creo que tiene que seguir siendo progresivo, 15% no es una meta imposible de cumplir la verdad que debería considerarse que es una éxito", comentó ante el auditorio el especialista.

Para el orador, el Plan Renovar 1 que fue implementando en el último trimestre del 2016 y su sucesor el Renovar 2 a fines del 2017 fueron un verdadero éxito: "La cantidad de oferta que se ha presentado y la mejora en cuanto a precios si uno se pone a pensar, el promedio en el solar y el fotovoltaico rondaron entre el 60% y el 61% en el Renovar 1 y en el Renovar 2 fueron de entre el 40% y 45%, es una baja del 25% porque cuando vieron que era un programa que venía a quedarse y que daba oportunidades, los empresarios ajustaron el Excel, analizaron mejores proyectos y se han dado bajas muy significativas", explicó el socio de PWC Argentina.

Volatilidad

En ambos proyectos en la ronda 1 y ronda 2 están todos los contratos firmados lo que implica que ya se debe empezar con la construcción, pero la volatilidad del dólar parece estar jugando en contra.

"Hoy hay 160 contratos de construcción, la mayoría están en proceso, muy pocos ya terminados. Hay un importante número de contratos para iniciar la etapa de construcción, hay más de 50 que no están firmados porque no hay financiamiento y es un problema que no se ha podido resolver. Acá no hay una cartelización, hay una diversidad y disparidad muy interesante, hay proyectos pequeños, hasta grandes parques", explicó.

Luego, Rodriguez Cancelo exigió: "El Estado tiene que ver cómo puede ayudar. Tiene que articular una forma para que los proyectos prosperen".

Retos y oportunidades

"Lo importante de esta Ley es que como país tenemos que generar estos cupos mínimos, pero para que no sea solamente una expresión de deseo o una cuestión voluntaria, el artículo 8 identifica a los grandes usuarios, que son los principales consumidores a los que se les traslada la obligación de que lo que consuman venga de cuentas renovables siguiendo esta pauta de crecimiento".

Pero ¿qué pasa ante el incumplimiento? "Si no cumplen y empiezan la fiscalización, las empresas tienen dos opciones, no hacer nada pero empieza a aparecer un cargo administrativo que empieza en seis dólares y puede terminar en 18. La otra alternativa es que Renovar sea la base, pero el fuerte tiene que venir de la negociación libre de los privados", indicó.